Invité vun der Redaktioun (19. Februar)Jean Marie Jans, Beetebuerger Buergermeeschter

Zanter dem 6. Februar ass de Jean Marie Jans Buergermeeschter vun der Gemeng Beetebuerg – dat als Successeur vum Laurent Zeimet, deen aus dem Gemengerot demissionéiert huet, fir sech ganz op seng Aufgab als Chef vun der CSV-Fraktioun an der Chamber ze konzentréieren.
Mam neie Gemengepapp schwätze mer doriwwer, wéi hien de Wiessel vum Schäffen- op de Buergermeeschterposten erlieft huet, wéi eng Erausfuerderungen op Beetebuerg duerkommen – notamment am Beräich Mobilitéit – a wou de Sträit tëscht der Gemeng an enger Kosmetik-Entreprise mat Sëtz an der Industriezone Wolser drun ass. Den Invité vun der Redaktioun héiert Dir direkt no de Noriichte vun 8 Auer.
