RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Invité vun der Redaktioun (19. Februar)Jean Marie Jans, Beetebuerger Buergermeeschter

Marc Hoscheid
En Donneschdeg de Moien ass d'Gemeng Beetebuerg Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 19.02.2026 06:00

Zanter dem 6. Februar ass de Jean Marie Jans Buergermeeschter vun der Gemeng Beetebuerg – dat als Successeur vum Laurent Zeimet, deen aus dem Gemengerot demissionéiert huet, fir sech ganz op seng Aufgab als Chef vun der CSV-Fraktioun an der Chamber ze konzentréieren.

Mam neie Gemengepapp schwätze mer doriwwer, wéi hien de Wiessel vum Schäffen- op de Buergermeeschterposten erlieft huet, wéi eng Erausfuerderungen op Beetebuerg duerkommen – notamment am Beräich Mobilitéit – a wou de Sträit tëscht der Gemeng an enger Kosmetik-Entreprise mat Sëtz an der Industriezone Wolser drun ass. Den Invité vun der Redaktioun héiert Dir direkt no de Noriichte vun 8 Auer.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d’Emissioun dono och am Replay ze fannen.

Am meeschte gelies
Posch an Akafszenter geklaut
Wie kennt dëse Mann?
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Frankräich gewënnt Damme-Staffel am Biathlon, schlechten Dag fir d'Gwyneth Ten Raa
Video
15
Am Kader vum "President’s Day"
Lëtzebuerger US-Ambassade gratuléiert Donald Trump a léist domadder vill Reaktiounen aus
27
Alerte jaune
Tëscht dräi a fënnef Zentimeter Schnéi am Norde gemellt
Däitschland
59 Joer al Fra op der Plaz vun Accident zu Konz gestuerwen
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Al Traditioun
Zu Réimech huet op Äschermëttwoch nees de Stréimännche gebrannt
Video
Fotoen
Pendant zur Studentefoire
"Deng Zukunft – Däi Wee": Groussen Interessi un der SNJ-Foire um Belval
Video
Audio
Fotoen
0
Lacunnen am Waassergesetz
Et feele konkret Virgaben a Grenzwäerter fir e korrekten Ëmgang mat Mikroplastik
Video
Audio
Fotoen
4
Serie : Mir, am Sozialen (4)
Cátia Gomes: “Et ass wichteg, de Leit eng Chance ze ginn”
Video
Fotoen
Lokal Traditioun den Dag virun Äschermëttwoch
D"Hexbrennen" zu Sëll - wann der Fuesent Äddi gesot gëtt
Video
Fotoen
1
Onseriéis Offeren
Police warnt viru falschen Handwierker
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.