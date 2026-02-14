RTL TodayRTL Today
Um éischte Sonndeg no der Fuesent gi queesch duerch Lëtzebuerg déi sougenannte "Buerge" verbrannt. Esou soll de Wanter verdriwwe ginn.
Update: 14.02.2026 09:00
Um Buergbrennen zu Bäerdref 2025
© Fernand Schmitz

Et ass natierlech och déi perfekt Geleeënheet, seng Noperen an aner Leit aus dem Uert mol nees ze gesinn oder lokal Perséinlechkeeten a Veräiner ze treffen.

Um Wupp vun dësem Artikel fannt Dir eng Oplëschtung vun de Buergbrennen uechter d’Land, respektiv wou Dir eis kënnt matdeelen, wou wéini d’Buerg bei Iech gebrannt gëtt.

All Duerf organiséiert u sech een eegent - oder och e puer - mol méi grouss, mol méi kleng Buergbrennen. Dacks ginn dofir schonn am Virfeld Holz, Stréi a Gehecks gesammelt - eis al Chrëschtbeemercher zum Beispill - fir op enger grousser oppener Plaz als Zort “Scheiterhaufen” mat engem Kräiz oder enger Buerg verbrannt ze ginn.

Dacks gëtt och e Fakelzuch duerch déi verschidden Uertschaften organiséiert, woubäi d’Fakelen de Koup duerno a Brand setzen. Et ass awer och nach ëmmer Brauch - wann och net méi iwwerall - dass déi fir d’lescht bestuete Koppel oder eng lokal Perséinlechkeet d’Buerg ufänkt.

An der Zäit war d’Buergbrennen exklusiv op “Buergsonndeg”, ma mëttlerweil hu vill lokal Veräiner dëse Rendez-vous och schonn op Samschdeg, oder souguer op Freideg verluecht, wat organisatoresch besser ze geréieren ass. A ville Gemenge sinn et Veräiner wéi zum Beispill d’Scouten, déi sech engagéieren, sou dass och déi méi kleng eppes vun der Traditioun hunn.

Eng al Traditioun

Zesumme gëtt d’Keelt verjot a symbolesch de Wanter verbrannt. Dat awer net just hei am Land. Och am däitsche Grenzgebitt an op verschiddene Plazen am Frankräich ass de Brauch e Kräiz ze verbrennen e feste Bestanddeel. Am schwäbesch-alemannesche Raum heescht eist d’Buergbrennen zum Beispill “Funkenfeuer”, zu Zürich an der Schwäiz gëtt op “Sechseläuten” eng Buerg (Böögg) verbrannt a bei eise franséischen Noperen ass et d’"fête des brandons”.

Preparatioune vum Bartrenger Buergbrennen 2025

Ursprénglech war d’Buergbrennen oder d’Faaschtefeier en heednesche Brauch a war nach ëmmer am Ufank vum Fréijoer. D’Feier steet symbolesch fir de Retour vum Fréijoer, respektiv d’Verdreiwe vum Wanter. Et ass den Triumph vun der Hëtzt iwwer d’Keelt.

Fréier hunn d’Baueren an d’Wënzer vum Buergbrenne profitéiert, fir d’Wieder virauszesoen: “Wéi den Damp op Buergsonndeg geet, sou geet en de ganze Virsummer”. Experte soen awer och, dass d’Wuert “Buerg” u sech näischt mat enger Buerg ze dinn huet, mä ass op dat laténgescht Wuert “burere”, also “brennen” zeréckzeféieren.

Wou a wéini?

Wou a wéini gëtt dëst Joer de Wanter verbrannt? Schéckt eis Informatiounen iwwert Ären Evenement hei iwwert de Formulaire eran.

Tipp: Wann Dir op dëser Plaz kee Formulaire gesitt, musst Dir fir d’éischt d’Cookies vum Site acceptéieren.

Erklärungen zu der Oplëschtung

Hei fannt Dir d’Informatiounen zum Buergbrennen, sou wéi mir se zejoert eragemellt kruten. Wann eppes geännert huet dëst Joer, op wéi enger Plaz d’Buerg gebrannt gëtt, respektiv wien den Organisateur ass, zéckt net eis dat matzedeelen. Sollt ee Buergbrennen an dëser Oplëschtung feelen, och da wiere mer frou, wann Dir eis dat matdeelt.

Kursiv geschriwwen: Informatioune vum Buergbrennen 2025

Normal geschriwwen: Aktualiséiert Informatioune mat Datum an Auerzäit vun 2026

Oplëschtung:

Aasselbuer
Jeunesse Aasselburren

Äischen
Äischener Scouten

Angelduerf
Pompjeesfrënn Angelduerf

Angelsbierg
CDJ Angelsbierg

Alschent
Buergfrënn Kautebaach

Bäerdref
Feuerwehr Bollendorf a Centre d’Incendie et de Secours Berdorf

Bartreng
Club des Jeunes an LGS Bartreng

Bauschelt
Amicale Pompjeeën Gemeng Bauschelt a.s.b.l.

Bech
Becher Jugend

Beefort
Amicale Pompjeeën Beefort a.s.b.l

Beetebuerg
Beetebuerger Guiden a Scouten

Beggen
Beggener Guiden a Scouten

Béiwen-Atert
Jugend Béiwen Attert

Bettenduerf
Pompjees-Musik Bettenduerf

Berbuerg
Rudden Hunn Berbuerg

Beyren
Amicale vun de Pompjeeën

Bëschdref
Club des jeunes Bëschdref

Biekerech
Oldtimerfrënn Biekerech

Bierden
Amicale Bierden

Biereng
Veräiner vu Biereng

Biissen
Gemeng Biissen

Blaaschent
Duerffrënn vu Blaaschent

Bilschdref
Amicale Pompjeeën Ueschdref Bilschdref

Biwer
Amis de la Croix-Rouge Biwer

Bieles
Scouten G.-D. Jean

Bouneweg
Bouneweger Guiden a Scouten

Boukels bei Housen
Veräin “Di Boukelser”

Brouch
CDJ Bricher Suebelmouken

Buerglënster
Bierger Brenner

Buerschent
Jeunesse Buerschent

Bur
Club des Jeunes Ënnersauer

Cents
Centser Guiden a Scouten

Chrëschtnech
Club des Jeunes Chrëschtnech

Colmer-Bierg
Amicale vun de Fräiwëllege Pompjeeën

Conter
Club des Jeunes Conter

Dellen
Deller Amicale

Déifferdeng
Déifferdenger Guiden a Scouten

Diddeleng
Diddelenger Guiden a Scouten

Dikrech
Amicale Asazzenter

Duelem
Amicale vun de Pompjeeën Duelem-Welfren asbl

Eeselbuer
Eeselbuer

Ell
Club des Jeunes Ell

Esch-Uelzecht
Escher Buergbrennen an Amicale CIS Esch

Eschduerf
Jugend Eschdöerf-Mettscheet

Eschweiler
Eeschler asbl
Kleng Jeunesse Eeschwëller

Ettelbréck
Amicale Ettelbrécker Pompjeeën

Feelen
Amicale Pompjeeën Feelen

Fëlschdref
Amicale Pompjeeën Fëlschdref

Fëschbech
Amicale Maarkollef

Féngeg
Féngeger Jugend

Fenteng
Pompjeeën Gemeng Hesper

Fiels
Frënn vun de Fielser Pompjeeën

Fluessweiler
Club des Jeunes Fluessweiler

Furen
Club des Jeunes Fouhren

Folscht
Club des Jeunes Folscht

Garnech
Club Opel Hecktriebler Lëtzebuerg

Gilsdref
Club des Jeunes Gilsdref

Gonnereng
Gonnerenger Duerfclub

Gouschteng
Gouschtenger Pompjeeën

Greiweldeng
Club des Jeunes Greiweldeng Stadtbredimus

Gréiwemaacher
Maacher Guiden a Scouten

Groussbus
Groussbusser Pompjeen Anno 1847

Haassel
Weiler Bouwen a.s.b.l.

Habscht
JOC Habscht

Haler
Haler Leit

Harel
Jeunesse Harel

Heeschdref
Wëll Sai

Heischent
Heischter Jongen

Hengescht
Jeunesse Hengescht

Hënsdref
Hënsdrefer Duerffrënn

Hiefenech
Hiefenecher Jugend

Holler
Jeunesse Bënzelt-Holler-Bréidelt

Holz
Club des Jeunes

Houfelt
Schéissclub

Houschent
Jeunesse Houschent

Housen
FOAH Asbl an Jeunesse Housen Asbl

Hueschtert
Club des Jeunes

Huldang
Schéissclub

Iechternach
Amicale vun den Pompjeeën

Ierpeldeng/Bous
Amicale Pompjeeën Bous

Ierpeldeng/Sauer
Syndicat FC 72

Iewerleng
Iewerlenger Bréckestäiler

Iischpelt
Jeunesse Ischpelt

Izeg
Entente Itzeg

Jonglënster
LGS St. Martin Jonglënster

Käerch
Gieweler Pompjeeën asbl

Kanech
CIS Kanech

Keel
Keeler Scouten

Keespelt
Pompjeesfrënn Keespelt-Meespelt

Kënzeg
Kéinziger Fräschen

Koler
Club des Jeunes Koler

Kolpech
Amicale Pompjeeën Gemeng Ell an CDJ Kolpech

Koplescht
AESA Scouten an d’Jugendhaus Bridel

Konsdref
Konsdrëffer Musek

Krautem
Réiserbänner Guiden a Scouten - Grupp St. Donat an The Open End’s

Kruuchten
Cruchten 2.0

Lampech
Lampecher Fliichteschësser

Leideleng
Amicale vun de Leidelenger Pompjeeën

Léifreg
D’Meedercher an d’Jongen vun der Burrig

Lennengen
DT Lenneng

Luerenzweiler
Luerenzweiler Scouten

Maarnech
Jeunesse Maarnich/Ruadder

Mäertert
Cimw asbl

Mäerzeg
Amicale Pompjeeën Mäerzeg asbl

Mamer
CSV Gemeng Mamer

Manternach
Pompjeesfrënn Manternach an Amicale Rudden Hunn Berbuerg

Méchela
Amicale 09 Méchela an CS Buurschent

Méchelbuch
Pompjeesfrënn an Aktiv Viichten

Meechtem
Union des Jeunes

Mëlleref
Mëllerefer Buergjugend

Menster
Club des Jeunes

Mëtscheed
Entente Mëtscheed

Miersch
Mierscher Pompjeeën ASBL

Miesdref
Aal Lanzen Asbl

Mompech
Chorale Sainte Cecile Mompach a Mompecher Fräschen

Monnerech
Monnerecher Guiden a Scouten

Munneref
Munnerefer Mais FNEL Scouten

Munzen
Jeunesse Munzen Draufelt Siwwenaler asbl

Näertrech
Jeunesse NGW

Nidderaanwen
Buergfrënn a Scoute vun Nidderaanwen

Nidderpallen
DT Nidderpallen

Nojem
CDJ Nojem

Nouspelt
Nouspelter Buergbrenner

Noutem
Jeunesse Noutem

Op der Schanz
Micky Mais Gemeng Bech

Osper
Gudd Noperen vun Osper Räichel an der Elz asbl

Ouljen
Ouljener Jongen

Pärel
Club des Jeunes an Amicale Pompjeeën Pärel-Wolwen

Péiteng
Péitenger Guiden a Scouten

Préizerdaul
Pompjeeën Préizerdaul

Pëtschent
Jeunesse Weller-Pëtschent

Rammerech
Club des Jeunes an Rammericher Pomjeesmusik

Reiland
Amicale Pompjeeën Hiefenech-Reiland

Reiler
Reiler Interesseveräin

Réimech
Stad Réimech an LGS St. Cunibert Réimech

Reisduerf
Amicale Pompjeeën Reisduerf

Rëmeleng
Gemeng Rëmeleng

Rëmerschen/Schengen
Jugendinitiative Boermereng

Rëmeljen
Rëmeljen

Rippeg
Amicale Rippeger Pompjee

Rodange
Amicale Nidderréideng-Rodange

Rolleng
Amicale vum CIS Péiteng

Rouspert
Rousperter Jonggesellen

Rued
Ënnert de Rieder Asbl

Rued-Sir
Lëtzebuerger Guiden a Scouten Rued-Sir

Rulljen
Rulljener Frënn

Sandweiler
Amicale vun de Sandweiler Pompjeeën

Schandel
Pompjeesfrënn Gemeng Useldeng

Scheedgen
Fanfare Scheedgen

Schëffleng
Schëfflenger Scouten

Schëndels
Amicale Pompjeeën Schëndels

Schëtter
Club des Jeunes

Schieren
Pompjeesfrënn Schieren

Schous
Wiichtelcher vu Schous

Schuller
CIS Dippech

Sëll
Rausch Racing

Simmer
Pompjeeën Greisch-Roodt-Simmer a.s.b.l.

Steeën
Amicale Pompjeeën Iermsdref

Steenem
Amicale Pompjeeën Hinkel-Rouspert-Steenem

Steesel
Steeseler Scouten

Stengefort
De Club mat de Stengeforter Guiden a Scouten

Stroossen
Gemeng Stroossen

Suessem
Suessemer Guiden a Scouten

Tënten
Natur an Ëmwelt Téinten

Ueschdref
Amicale Pompjeeën Ueschdref/Bilschdref

Uesweller
Club des Jeunes Uesweller

Uewerdonwen
Amicale Pompjeeën

Uewerwampech
Jeunesse Uewerwampich

Useldeng
Club des Jeunes Useldeng

Veianen
Veiner Pompjer ASBL

Waarken
Waarker Jeekelen

Wäicherdang
Amicale Wäicherdang

Wäiswampech
Jeunesse va Wäiswampich

Wal
Déi Waler

Waldbëlleg
Frënn CIS Waldbëlleg a Waldbëlleg News

Waldbriedemes
Amicale Pompjeeë Waldbriedemes

Walfer
Walfer Guiden a Scouten

Wëlwerwolz
Jeunesse Kiischpelt

Wolz
The Castleboys Wiltz

Wuermer
DII Wormer

