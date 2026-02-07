RTL TodayRTL Today
No der grousser Erëffnungszeremonie um Freideg ass et e Samschdeg de Moien an Italien direkt schonn ëm déi éischt Medaile gaangen.
Update: 07.02.2026 12:58
Switzerland's Franjo von Allmen reacts in the finish area after competing in the men's downhill alpine skiing event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Stelvio Ski Centre in Bormio (Valtellina) on February 7, 2026. (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)
© AFP

Déi éischt Goldmedail vun der 25. Editioun vun den Olympesche Wanterspiller ass am Schi Alpin bei der Descente vun den Hären un de Franjo von Allmen gaangen. Ënner gréisstendeels bloem Himmel huet sech de Schwäizer op der legendärer Pista Stelvio d’Victoire geholl, dat virun den zwee Italieener Giovanni Franzoni (+0.20s) an Dominik Paris (+0.50s).

All d’Decisiounen ëm d’Medailen am Iwwerbléck

Samschdeg, 7.2.

Schi Alpin - Descente Hären: (1) Franjo von Allmen (2) Giovanni Franzoni (3) Dominik Paris
Schi-Laanglaf - Schiathlon Dammen (13.00 Auer)
Äisschnelllaf - 3.000m Dammen (16.00 Auer)
Schisprangen - Kleng Schanz Dammen (19.57 Auer)
Snowboard - Big Air Hären (20.17 Auer)

Sonndeg, 8.2.

Schi Alpin - Descente Dammen (11.30 Auer)
Schi-Laanglaf - Schiathlon Hären (12.30 Auer)
Biathlon - Staffel-Mixte (14.05 Auer)
Äisschnelllaf - 5.000m Hären (16.00 Auer)
Rennrodelen - Eesëtzer Hären (18.34 Auer)
Äiskonschtlaf - Eenzel Hären (21.55 Auer)

Méindeg, 9.2.

Schi-Freesytle - Slopestyle Dammen (13.28 Auer)
Schi Alpin - Slalom Hären (14.00 Auer)
Äisschnelllaf - 1.000m Dammen (17.30 Auer)
Schisprangen - Kleng Schanz Hären (20.12 Auer)
Snowboard - Big Air Dammen (20.17 Auer)

Dënschdeg, 10.2.

Biathlon - Eenzel Hären (13.30 Auer)
Schi Alpin - Slalom Dammen (14.00 Auer)
Curling - Double Mixte 3. Plaz (14.05 Auer)
Curling - Double-Mixte Finall (18.05 Auer)
Rennrodelen - Eesëtzer Dammen (18.34 Auer)
Schisprangen - Ekippesprangen Mixte (20.00 Auer)

Mëttwoch, 11.2.

Schi Alpin - Super G Hären (11.30 Auer)
Nordesch Kombinatioun - 10km / Kleng Schanz (13.45 Auer)
Biathlon - Eenzel Dammen (14.15 Auer)
Schi-Freestyle - Bockelpist Dammen (14.55 Auer)
Äisschnelllaf - 1.000m Hären (18.30 Auer)
Äiskonschtlaf - Äisdanzen (19.30 Auer)

Donneschdeg, 12.2.

Schi Alpin - Super G Dammen (11.30 Auer)
Schi-Freestyle - Bockelpist Hären (12.55 Auer)
Schi-Laanglaf - 10km Intervallstart Dammen (13.00 Auer)
Snowboard - Snowboardcross Hären (15.01 Auer)
Äisschnelllaf - 5.000m Dammen (16.30 Auer)
Rennrodelen - Staffel (18.30 Auer)

Freideg, 13.2.

Schi-Laanglaf - 10km Intervallstart Hären (11.45 Auer)
Biathlon - Sprint Hären (14.00 Auer)
Snowboard - Snowboardcross Dammen (14.46 Auer)
Äisschnelllaf - 10.000m Hären (16.00 Auer)
Äiskonschtlaf - Eenzel Hären (19.00 Auer)
Skeleton - Hären (21.05 Auer)

Samschdeg, 14.2.

Schi-Freestyle - Parallel-Bockelpist 3. Plaz Dammen (11.46 Auer)
Schi-Freestyle - Parallel-Bockelpist Finall Dammen (11.48 Auer)
Schi-Laanglaf - 4x7,5km Staffel Dammen (12.00 Auer)
Schi Alpin - Riseslalom Hären (13.30 Auer)
Biathlon - Sprint Dammen (14.45 Auer)
Äisschnelllaf - 500m Hären (17.00 Auer)
Skeleton - Dammen (19.35 Auer)
Schisprangen - Grouss Schanz Hären (19.57 Auer)

Sonndeg, 15.2.

Biathlon - Poursuite Hären (11.15 Auer)
Schi-Freestyle - Parallel-Bockelpist 3. Plaz Hären (11.46 Auer)
Schi-Freestyle - Parallel-Bockelpist Finall Hären (11.48 Auer)
Schi-Laanglaf - 4x7,5km Staffel Hären (12.00 Auer)
Schi Alpin - Riseslalom Dammen (13.30 Auer)
Snowboard - Snowboardcross Ekipp-Mixte (14.40 Auer)
Biathlon - Poursuite Dammen (14.45 Auer)
Äisschnelllaf - 500m Dammen (17.03 Auer)
Skeleton - Ekipp-Mixte (18.00 Auer)
Schisprangen - Grouss Schanz Dammen (19.57 Auer)

Méindeg, 16.2.

Schi Alpin - Slalom Hären (13.30 Auer)
Äiskonschtlaf - Koppel-Laf (20.00 Auer)
Schi-Freestyle - Big Air Dammen (20.17 Auer)
Schisprangen - Super-Team Hären (20.20 Auer)
Bobsport - Monobob Dammen (21.06 Auer)

Dënschdeg, 17.2.

Nordesch Kombinatioun - 10km / Grouss Schanz (13.45 Auer)
Snowboard - Slopestyle Dammen (13.54 Auer)
Biathlon - Staffel Hären (14.30 Auer)
Bobsport - Zweeërbob Hären (21.05 Auer)

Mëttwoch, 18.2.

Schi-Freestyle - Aerials Dammen (12.30 Auer)
Snowboard - Slopestyle Hären (13.28 Auer)
Schi Alpin - Slalom Dammen (13.30 Auer)
Biathlon - Staffel Dammen (14.45 Auer)

Donneschdeg, 19.2.

Nordesch Kombinatioun - Ekippesprint (14.00 Auer)
Äishockey - Dammen 3. Plaz (14.40 Auer)
Äisschnelllaf - 1.500m Hären (16.30 Auer)
Äiskonschtlaf - Eenzel Dammen (19.00 Auer)
Äishockey - Dammen Finall (19.10 Auer)

Freideg, 20.2.

Schi-Freestyle - Schicross Dammen (13.15 Auer)
Biathlon - Massestart Hären (14.15 Auer)
Äisschnelllaf - 1.500m Dammen (16.30 Auer)
Curling - Hären 3. Plaz (19.05 Auer)

Samschdeg, 21.2.

Schi-Laanglaf - 50km Massestart Hären (11.00 Auer)
Schi-Biergklammen - Staffel-Mixte (13.30 Auer)
Curling - Dammen 3. Plaz (14.05 Auer)
Biathlon - Massestart Dammen (14.15 Auer)
Curling - Hären Finall (19.05 Auer)
Äishockey - Hären 3. Plaz (20.40 Auer)
Bobsport - Zweeërbob Dammen (21.05 Auer)

Sonndeg, 22.2.

Schi-Laanglaf - 50km Massestart Dammen (10.00 Auer)
Curling - Dammen Finall (11.05 Auer)
Bobsport - Véiererbob Hären (12.15 Auer)
Äishockey - Finall Hären (14.10 Auer)

