Vum spéide Mëttwochnomëtteg bis an den Owend eran haten d'Rettungsekippe vum CGDIS nees all Hänn voll ze dinn.
Update: 19.02.2026 06:43
En Asaz-Gefier vum CGDIS
© Laurent Weber

En éischte Blesséierte gouf et um 18.23 an der Rue des 3 Cantons zu Garnech, wou e Chauffer mat sengem Auto géint e Bam gerannt ass. De Samu aus der Stad war am Asaz, wéi och d’Rettungsekippe vu Kaler, Dippech a Mamer.

Bal zäitgläich hunn d’Secouristen aus der Stad mussen an der Avenue Monterey intervenéieren. Hei gouf eng Persoun vun engem Bus ugestouss a blesséiert.

Kuerz virun 20 Auer dann eng weider Persoun, déi ugestouss a blesséiert gouf, dës Kéier op der Benelux-Plaz zu Esch, wou och déi lokal Rettungsekippen intervenéiert hunn.

D’Secouriste vun Nidderaanwen an aus der Stad goufen da géint 22.10 Auer op d’RN11 tëschent dem Waldhaff a Gonnereng geruff well hei en Auto géint e Bam gerannt ass, blesséiert gouf awer keen.

Eng gutt Stonn méi spéit gouf en Automobilist verwonnt, deen op der A13 a Richtung Péiteng tëschent Lalleng a Lankelz géint d’Leitplank gerannt war. D’CGDIS-Ekippe vu Schëffleng, Esch an Diddeleng hu sech ëm hie gekëmmert.

