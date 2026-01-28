RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nei Detailer iwwer Messerattack um LampertsbiergFlüchtegen Täter 20 Minutten no Noutruff vu Police gestallt

RTL Lëtzebuerg
Bei der Attack um Dënschdeg goufen zwou Frae mat engem Messer schwéier blesséiert. Eng 35 Joer al Fra vu franséischer Nationalitéit ass kuerz drop un hire Verletzunge gestuerwen.
Update: 28.01.2026 20:56

Police-Operatioun um Lampertsbierg

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Eng zweet Fra, eng 36 Joer al Lëtzebuergerin, gouf an d’Spidol bruecht.

De presuméierten Täter huet probéiert ze flüchten, konnt awer vun der Police an der Géigend Briddel/Stroossen gestallt ginn. De Parquet huet eng geriichtlech Enquête ugefrot, ënner anerem wéinst Mord, Doudschlag, versichtem Doudschlag a Coups et Blessures volontaires.

Parquet mat Detailer iwwer Messerattack um Lampertsbierg
Kee familiäre Lien tëscht dem 27 Joer ale Verdächtegen an den zwee Affer

De Verdächtegen, e 27 Joer ale Mann, war um Mëttwoch virum Untersuchungsriichter. D’Verhéier leeft nach.

No aktuellen Erkenntnisser war keng weider Persoun an de Virfall verwéckelt.

De Verdächtegen ass net Famill mat den zwee Affer a bis ewell hätt och nach kee Lien tëscht him an den zwou Frae kënnen etabléiert ginn.

D’Ermëttlunge gi weidergefouert. De Parquet erënnert un de Respekt vun der Présomption d’innocence.

RTL-Informatiounen no huet d’Doudesaffer an enger Immobilien-Agence geschafft an de Virfall ass an enger Residence an der Avenue de la Faïencerie geschitt, an där eng Wunneng ze verlounen ass. Dat zweet Affer wier eng Nopesch aus deem selwechten Appartementshaus.

Wat sech genee an dësem Appartementshaus ofgespillt huet, gëtt ee vum Parquet am Schreiwes net gewuer.

Messerattack um Lampertsbierg
Affer war Mataarbechterin vun Immobilienagence

Um Mëttwoch war et op alle Fall nees roueg am Sall am Haaptsëtz um Findel, wou d’Police gréisser Asätz koordinéiert. Et war séier kloer, dass et seriö wär.

De Bob Leesch, Direkter vun de Police-Operatiounen sot, datt “déi éischt Informatioun, déi mir haten, war, dass zwou Persoune mat engem Messer blesséiert goufen. Do muss ee vu grave Blessuren ausgoen. Deementspriechend hu mir eis opgestallt.“

Um 14.18 Auer war den éischten Noutruff. 20 Minutten drop hätt een de presuméierten Täter bei sengem Fluchtversuch gestallt gehat.

De Bob Leesch sot weider: “Op der Héicht vum Biergerkräiz ass deen Auto ugetraff ginn. Et waren och Patrulle scho méi wäit verdeelt. Déi Zäit muss ee jo mat arechnen a kucken, wéi wäit déi gesichte Persoun scho konnt kommen. Mir hunn de presuméierten Täter du gestallt a konnten e festhuelen.“

35 Patrullen, d’Police judiciaire, d’Police technique, och d’Spezialunitéit waren am Asaz. Deen huet nach bis an de spéiden Nomëtteg era gedauert. Et wollt ee sécherstellen, dass net nach aner Täter involvéiert waren, erkläert de Bob Leesch.

Am meeschte gelies
Detailer no Messerattack um Lampertsbierg
Täter hat Rendez-vous mam spéideren Affer fir Visitt vu Wunneng
Vun 2027 un
D'Belsch plangt eng Autobunns-Tax fir auslännesch Chaufferen
52
Unisex-Toiletten a Schoulen
CSV-Fraktioun iwwerrascht iwwer Annonce a schwätzt sech oppen dogéint aus
Video
Waren am Dezember ausgesat ginn
Wéi geet et de Welpe Paola a Jepolina sechs Woche méi spéit?
Video
Fotoen
Eng Spuer zou an Tempo 70
Kilometerlaange Stau um éischten Dag vun Aarbechten an Tunnelle Grouft a Stafelter
Audio
28
Weider News
Phishing-Bedruch
Haapttäter zu Dubai festgeholl an u Lëtzebuerg ausgeliwwert
Tëscheruff vum Pit Everling
Kee Liicht um Enn vum Tunnel
Audio
0
Unisex-Toiletten
DP-Member Agostini mat schaarfer Kritik un CSV
Police-Bulletin
Presuméierten Drogendealer am Kader vun haislecher Gewalt erwëscht
Permis agezunn
Mat 174 amplaz 90 km/h iwwer d'A1
Pestiziden a Lëtzebuerger Äppel
Gesonde Snack oder Gesondheetsrisiko?
Video
26
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.