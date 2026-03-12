RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Bundespolizei Tréier deelt matKriminelle reest mam Reesbus iwwer Lëtzebuerg an Däitschland an a gëtt festgeholl

RTL Lëtzebuerg
Op der A64 huet déi däitsch Bundespolizei am Kader vun de Grenzkontrollen een 28 Joer alen Tierk festgeholl, deen international gesicht war.
Update: 12.03.2026 14:10
© AFP

Wéi déi däitsch Police en Donneschdeg de Moie matdeelt, war de Mann virdru mat engem Reesbus iwwer Lëtzebuerg an Däitschland agereest. De Beamte vun der Bundespolizei géigeniwwer hat hien an engem éischte Moment probéiert, sech mat gefälschten hollänneschen Dokumenter auszeweisen.

Duerch eng Iwwerpréiwung vun de Fangerofdréck huet sech dunn awer gewisen, datt hien a Wierklechkeet e gesichten 28 Joer ale Kriminelle wier. Nieft engem Internationalen Haftbefeel aus der Tierkei wéinst Eegentums- a Gewaltdelikter gouf et géint den Tierk och ënnert anerem nach een Ermëttlungsverfaren an Däitschland wéinst Kierperverletzung.

Hie gouf dem Riichter presentéiert a koum an de Prisong. Géint de Mann goufen ausserdeem och nach Ermëttlunge wéinst der illegaler Arees an Dokumentefälschung ageleet.

Am meeschte gelies
Grouss Kontroll vun Douane a Police
Zu Péiteng si 56 Leit opgefall, déi den Handy wärend dem Fuere genotzt hunn
Fotoen
Eng historesch Fusioun am Fleegesecteur
"Help" an "Doheem versuergt" ginn zesummegeluecht
Video
Audio
Fotoen
Bréifdréieschgewerkschaft
"Mir wäerten net vergiessen, wat de fréiere Gewerkschaftspresident gemaach huet"
Video
Audio
Fotoen
Fir d'Fiiss ze schounen
Zu Salisbury a Groussbritannien gëtt mat Blutt-Hënn Juegd op Jogger gemaach
Video
2
Brand a Schwäizer Bus
Bekannt Radiosmoderatorin ënnert den Affer
Weider News
Police judiciarie ermëttelt
Verdächteger sollen op Lëtzebuerg gereest sinn, fir geziilt anzebriechen
Louch op der Escher Autobunn op der Strooss
E Mann, géint deen en europäesche Mandat d'Arrêt virlouch, gouf festgeholl
Am Garer Quartier
Handy geklaut an dono vun der Police gestallt
Verkéierskontrollen zu Mutfert an zu Housen
46 Chaufferen hate wärend dem Fueren den Handy benotzt
D'Associatioun vun de Proffen am Secondaire schléit Alarm
D'KI géif den Examen als kognitiivt Mooss-Instrument kompromettéieren
No Farerflucht um Briddel verhaft
Chauffer war alkoholiséiert, drogéiert an hat kee Fürerschäin
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.