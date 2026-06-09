RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Schutz vun tropesche ReebëscherLëtzebuerg investéiert 50 Milliounen Euro an neien internationale Klimafong

Tim Morizet
Lëtzebuerg huet ugekënnegt, iwwer fënnef Joer 50 Milliounen Euro an en neien internationale Fong fir de Schutz vun tropesche Reebëscher ze investéieren. Dëst ass Deel vun engem Effort géint de Klimawandel.
Update: 09.06.2026 07:53
Schutz vun tropesche Reebëscher
Lëtzebuerg investéiert 50 Milliounen Euro an neien internationale Klimafong

Tropesch Reebëscher gëllen als eng vun de wichtegste Waffen am Kampf géint de Klimawandel. Si späicheren enorm Quantitéiten un CO2, produzéiere Sauerstoff a sinn d'Heemecht vu Millioune Planzen- an Déierenaarten.

Gläichzäiteg verschwannen awer nach ëmmer all Joer riseg Fläche Bësch duerch – gréisstendeels – illegal Ofholzung.

Mat engem neien internationale Fong, dem "Tropical Forest Forever Facility" (TFFF), wëll d'Weltgemeinschaft dat elo änneren.

Och Lëtzebuerg engagéiert sech a wäert iwwer déi nächst fënnef Joer 50 Milliounen Euro an de Projet investéieren, esou d'Annonce vun der Lëtzebuerger Regierung d'lescht Woch bei de Luxembourg International Climate Finance Days.

Reebëscher als "CO2-Späicher"

Fir den Ëmweltminister Serge Wilmes ass d'Bedeitung vun den tropesche Bëscher kaum ze iwwerschätzen: "Déi tropesch Reebëscher spille weltwäit eng ganz bedeitend Roll. Et si mat déi wichtegst Ökosystemer."

Schätzungen no géifen d'Reebëscher weltwäit ronn Dausend Milliarden Tonnen CO2 späicheren. Dat mécht si zu engem entscheedende Faktor am Kampf géint d'Äerderwiermung.

"Wann een dat mat de weltwäiten Emissioune vergläicht, gesäit een, wéi wichteg hir Roll fir d'Klima ass", esou de Minister.

Nieft dem Klima spillen d'Bëscher och fir d'Biodiversitéit eng enorm Roll. Ronn dräi Véierel vun alle bekannten Déieren- a Planzenaarte liewen an de tropesche Reebëscher.

Wéi funktionéiert den TFFF?

Den "Tropical Forest Forever Facility" ass en internationale Fong, deen eng nei Approche verfollegt: Länner, déi hire Reebësch erhalen an net ofholzen, solle finanziell belount ginn.

D'Iddi hannendrun ass relativ einfach: Staaten an Investisseure bezuelen an de Fong an, dës Sue ginn dann investéiert an d'Gewënner dovunner ginn un déi Länner verdeelt, déi hire Bësch schützen oder nei Bëscher uplanzen.

"Amplaz Sue mat der Zerstéierung ze verdéngen, solle si Sue kréien, fir de Bësch ze schützen an alternativ ekonomesch Modeller ze entwéckelen", erkläert de Serge Wilmes.

De Fong soll op laang Siicht bis zu 125 Milliarden Dollar mobiliséieren. Dem Minister no wier dat nëmme méiglech, wann nieft staatleche Gelder och privat Investisseure mat eraklammen.

Lëtzebuerg wëll eng wichteg Roll spillen

Lëtzebuerg engagéiert sech net nëmme finanziell, mee wëll och eng zentral Roll an der Organisatioun vum Fong iwwerhuelen. Sou soll den Investitiounsfong selwer op Lëtzebuerg kommen.

Fir d'Regierung ass dat och eng Méiglechkeet, d'Finanzplaz Lëtzebuerg als nohaltege Finanzstanduert weider ze stäerken. D'Contributioun vu Lëtzebuerg beleeft sech op 50 Milliounen Euro iwwer fënnef Joer. Dat entsprécht ronn 72 Euro pro Awunner. Am internationale Verglach wier dat eng héich Participatioun.

Dobäi soll et awer net bleiwen: Lëtzebuerg wëllt och Steierrecetten aus dem Fong direkt nees an den TFFF zeréck investéieren – domat soll de Projet laangfristeg stabiliséiert ginn.

Kontroll iwwer Satellittebiller

Eng zentral Fro bleift awer: Wéi kann iwwerhaapt kontrolléiert ginn, datt d'Suen och wierklech fir de Schutz vum Reebësch agesat ginn?

Dem Minister no si verschidde Sécherheetsmoossnamen agebaut ginn. D'Länner missten all Joer Rapporte virleeën a mat Satellittebiller noweisen, datt hire Reebësch net weider zerstéiert gëtt, nëmmen da géifen d'Suen ausbezuelt ginn. Besonnesch wichteg wier och d'Roll vun den indigenen Awunner a lokale Communautéiten. Op d'mannst 20 Prozent vun de Gelder solle verflichtend u si goen.

"Déi lokal Communautéite liewe säit Generatiounen am Reebësch a vum Reebësch", seet de Serge Wilmes.

Kritik: "Fräikafen" amplaz Emissioune reduzéieren?

Kritik gëtt et trotzdeem. Verschidde Klimaschützer fäerten, datt räich Länner sech duerch esou Fonge "fräikafe" kéinten, amplaz hir eegen CO2-Emissiounen ze reduzéieren. De Serge Wilmes weist dës Kritik zeréck. Lëtzebuerg géif parallel weider massiv an erneierbar Energien, Elektromobilitéit a Klimaschutz investéieren.

"Mir mussen eis Hausaufgaben heiheem maachen", betount hien. "Mee parallel dozou muss och de Rescht vun der Welt sech beweegen."

Fir de Minister ass den TFFF dowéinst eng "Win-Win-Situatioun": D'Reebëscher gi geschützt, d'Länner kréien nei ekonomesch Perspektiven – an de Klimaschutz gëtt weltwäit gestäerkt. Trotz geopolitesche Krisen an ekonomeschen Onsécherheete bleift de Serge Wilmes optimistesch.

"De Klimawandel geet weider, onofhängeg vu Konflikter", seet hien. "Mir kënnen en net ignoréieren."

Am meeschte gelies
Genee Hannergrënn net bekannt
Patiente fanne verstoppte Kameraen an Zëmmer vum CHNP
"Resilienzpak"
Regierung a Sozialpartner hunn Tripartitesaccord ënnerschriwwen
Video
Fotoen
75
Op der Pompel
Bensinn, Diesel a Masutt gi méi bëlleg
"Entweder Dir sidd korrupt oder Dir sidd domm"
Trump verléiert Fassung a brécht Interview of
Video
No Sträit an der Uelzechtstrooss zu Esch
Police sicht am Raum Nidderkuer/Déifferdeng no véier flüchtege Persounen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Rue Émile Mark zu Déifferdeng
Samu am Asaz no Accident mat E-Scooter
Fotoen
Fuerschungsprojet "TREC"
Wat d'Musel iwwer den Zoustand vun eiser Ëmwelt verrode kann
Video
Audio
Fotoen
0
Den 9. Juni war den Inneminister Léon Gloden den Invité vun der Redaktioun um Radio.
Invité vun der Redaktioun (9. Juni)
Léon Gloden, Inneminister
Video
Audio
9
Dialog "revaloriséiert"
Sozialpartner begréissen Tripartitesaccord
Video
20
CGDIS
Zwee Blesséierter bei zwee Accidenter um Méindegmëtteg
An den zoustännege Chamberkommissiounen
Rapporten iwwert nei Asyl- a Migratiounsgesetzgebung ugeholl
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.