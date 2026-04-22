RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

E Pilotprojet mat ZukunftLëtzebuergesch op der Première

Loïc Juchem
Am September 2023 ass am Lycée Michel Rodange e Pilotprojet lancéiert ginn. Schüler kënnen hei Lëtzebuergesch als véiert Sprooch léieren. Dëst Joer ass et souwäit a fir d’alleréischt gëtt et och e Premièresexamen am Lëtzebuergeschen.
An enger Klass vu siwe Schüler gëtt d’Sprooch aktuell dräi Stonnen d’Woch enseignéiert. De System ass dobäi kloer opgebaut. Vun der Troisième u kënnen d’Schüler Lëtzebuergesch als véiert Sprooch wielen. D‘Schüler, déi normalerweis eng Optioun wielen, loossen déi ewech a kommen zousätzlech nach eng supplementar Stonn an d‘Schoul a léiere Lëtzebuergesch. Op der Deuxième dierfe se dann eng Sprooch (Däitsch oder Franséisch) ewechloossen, wa se sech fir Lëtzebuergesch decidéieren. Dëst ass op de Sektioune B bis G méiglech.

Laut Etüden ass Lëtzebuergesch fir ronn 49 % vun der Populatioun d’Haaptsprooch. An engem internationale Land wéi Lëtzebuerg gëllt si als wichtege Schlëssel fir d’Integratioun am Alldag. Sou betount d’Enseignante vun dëser Première, d’Catherine Millim: “Lëtzebuergesch ass d’Integratiounssprooch, an et gëtt méi geschriwwen, méi gelies a méi geschwat wéi jee virdrun.”

© Loïc Juchem
© Loïc Juchem
© Loïc Juchem
© Loïc Juchem
© Loïc Juchem
© Loïc Juchem
© Loïc Juchem
© Loïc Juchem
© Loïc Juchem
© Loïc Juchem

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Op 3ème an 2ème léieren d’Schüler d’Orthographie Schrëtt fir Schrëtt. Op Première steet dann d’Literatur am Mëttelpunkt. Ee Roman an en Theaterstéck ginn analyséiert, ee Wierk ass dann Deel vum Examen – eng Analys vun Zitater ass gefrot, änlech wéi am Däitschen.

Fir d’Schüler selwer ass de Cours eng flott Experienz. Si beschreiwen de Cours als ofwiesslungsräich. Fir vill vun hinnen eng eemoleg Chance, déi et an där Form nëmmen zu Lëtzebuerg gëtt. “Et ass eng eemoleg Opportunitéit, well a kenger anerer Schoul gëtt dat ugebuede wéi hei.”

Am Lycée Michel Rodange kënnen d’Schüler nieft Lëtzebuergesch och nach aner Sprooche wéi Spuenesch, Italieenesch oder Chineesesch wielen. Dëst ass elo dëst Joer déi éischt Première. Aktuell sinn awer keng weider Klassen (3ème, 2ème, 1ère) opgaangen, well sech net genuch Schüler gemellt haten.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.