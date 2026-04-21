RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

De Commentaire vum Roy GrotzD'Boxen erofloossen

Roy Grotz
D'Kaz ass also aus dem Sak - an zwar aus dem Mond vun der bloer Defenseministesch Backes, déi op eiser Antenne ganz offensiv eng Tripartite fuerdert an domat dem Premier keen anere Wee léisst, fir mat an déi Ronn ze trëppelen. De Luc Frieden wëll déi Gespréicher awer net - well hie keng Loscht huet sech ze zerstreiden, Konzessioune mussen ze maachen an och de Lead aus der Hand ze ginn, fir seng blo-schwaarz Matrousen ze geréieren. De Roy Grotz stellt fest, datt de bloe Koalitiounspartner d'Zeeche vun der Zäit erkannt huet, fir zeréck un de Pouvoir ze kommen.
Update: 21.04.2026 13:36
© RTL

...an zwar net als Junior- oder Mini-Koalitionär, mee nees an der éischter Rei, mat den décke Portefeuillë vum Premier an de Finanzen.

D’DP notzt domat d’Inertie vum Staatsminister aus, deem seng Komm.-Strategie net ganz schlësseg ass, mee op alle Fall drop erausleeft ... jo op wat am Fong?
Ma sech éischter rar ze maachen, amplaz de Kapitän op der Bréck ze sinn...

Allemol huet de Premier op direkt e puer Ufroen aus eisem Haus no enger Reaktioun op déi iterativ Fuerderungen no enger Tripartite mat engem Njet reagéiert an op d’Aussoe vu sengem Aarbechtsminister verwisen - een Ex-Syndikalist Marc Spautz, dee sech natierlech och enger Tripartite net verschléisst.

Sou wéi u sech Kee vun de Sozialpartner - ausser eeben, dass de Premier déi Ronn net wierklech wëll - mee lo sou den Aarm gebéit krut, datt hie se wäert bei sengem Etat de la Nation mussen annoncéieren - vläicht nennt hien d’Format Solidaritéitssommet oder Kompetitivitéitssymposium - mee d’Sozialpartner wäerte beienee kommen - dat steet fest!

Wat do soll erauskommen, ass eng eenzeg grouss Virwëtztut - ergebnisoffen - a wann ech mer d’Medien-Tripartite ugekuckt a -gelauschtert hunn, hunn ech justifiéiert Doutten, datt do verstänneg an asiichteg Leit matenee schwätzen, pardon, sech ubaupsen, fir zu Hirem ze kommen.

Spillschoul on tour!

Do sinn ech komplett beim CSV-Deputéierte Michel Wolter - a froe genee wéi hien: ma wou si mer dann nach an a wéi enger selwer zesummegezammerter Welt liewe mer iwwerhaapt, wou jiddereen nëmmen nach seng Besoine gesäit an d’Decke komplett egoistesch a feig nëmme wëllt op seng Zäit zéien.

An der Zäit sote se, streck dech der Decken no, et wier gutt, sech dat och grad an dësen Zäite vu Polykrisen, deierem Sprit a Kafkraaft-Verloscht virun Aen ze halen, sou datt jiddwerengem bewosst ass, datt hien en Deel vun dëser Gesellschaft ass, an net nëmmen en Eenzelgänger, deen driwwer trauert, datt d’wuelverdéngt All-Inclusive-Plage-Vakanz wéinst de Kerosin-Enkpäss riskéiert, eng finanziell Folie ze ginn.

Ech stellen also faktuell dës 5 Punkte fest:

  • fir eng Dräier-Ronn muss eng Vertrauensbasis bestoen. Dat hu mer net mat dëse Sozialpartner, déi sech net gréng sinn a net iwwert de Wee trauen - d’Zäite vu Santer, Juncker, Casteg a Kinsch sinn nach just gutt fir d’Vintage-Amateuren.
  • fir esou Gespréicher brauch et eng Unanimitéit um Constat, wou mer wëllen histeieren an wat den IST-Zoustand ass. Do si mer wäit dervun ewech an hunn dat an eiser RTL-Tripartite live matkritt, wou et souguer bei den OECD-Ziler an der Definitioun vum Salaire Médian Divergenzen um Fong goufen.
  • fir e formelle Sozial-Trilog brauch et eng unifiéiert Regierung. Dodrun zweiwelen ech, wann ech gesinn, wéi de Staatsminister vun de Bloen, mee och vu sengen eegene Ministere reegelrecht gedriwwen gëtt - an dat zouléisst, bis hien a senger eegener zelebréierter Houmass wëll déi grouss, déi ganz grouss, Annoncen “selwer” maachen.
  • an enger Tripartite muss ëmmer de Portmonni spillen, fir Konzessiounen z’erreechen. Dat wäerte mer an den 1. Mee-Deklamatioune genee sou héieren - mee dass de Staat nach vill Sputt tëscht dem Equilibrage vu Staatsschold, - defizit an décken Investissementer zB,. an d’Defense huet, ass ze bezweifelen. Soss muss awer d’Entwécklungshëllef bludden oder de Steierpak vum Minister Roth enger Austeritéitskuer ënnerzu ginn.
  • eng Tripartite dierf kee fourre-tout, keng Valorlux-Tut voller kriddeleger Brennpunkt-Sujete ginn, déi vun Logement, Energiekris, Mindestloun, CNS-Konventioun, Index bis Plattformaarbecht geet - mee eng logesch opgebaut, vu Fakten ënnermauert Reunioun, déi kloer Objektiver huet. Am aktuellen, skleroséierte Sozialdialog-Chaos op verschiddene Bünen ass dovunner näischt z’erkennen.

Et wier gutt, och d’Frontalieren net bei de Gespréicher, déi op eis duerkommen, ze vergiessen, les Naufragés, wéi si sech selwer gesinn, well wa si ënnerginn, da si mir mat eisem Pseudo-Wuelstand mat drun an d’Katariséierung gëtt an der Aarbechtswelt reell.

Duerfir gëllt et, d’Boxen erofzeloossen an éierlechen, fairen, a gutt preparéierten Tripartites-Ronnen, wou net op d’Zäit gespillt an d’Sozialpartner bis an d’Nuecht eran erpresst ginn, mee wou op Resultater higeschafft gëtt.

Dann hätt dës Regierung och nees e Plang, politesche Spillraum, eng Daseinsberechtegung a géif vun de Leit als dat wouer geholl, wat se u sech sollen duerstellen: eis Vertrieder, déi fir Land a Leit astinn.

Ech sinn éischter pessimistesch, mee ech kréie sécher de Contraire gewisen - d’Resultater vum Sonndesfro-Sondage an zwou Woche wäerten e klore Kompass sinn.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.