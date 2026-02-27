RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Méiglecherweis KokainMann festgeholl, deen engem Mannerjäregen eng wäiss Substanz geschenkt huet

RTL Lëtzebuerg
De Jugendlechen soll dem Mann gehollef hunn, säi Rollstull ze lueden. Hien hätt d'Substanz als eng Zort Merci kritt.
Update: 27.02.2026 17:49
© Laurent Weber

En Donneschdeg am spéiden Nomëtteg krut d’Police gemellt, dass e Mannerjäregen zu Uewerkuer vun engem Mann eng wäiss Substanz geschenkt krut, bei där et sech kéint ëm Kokain handelen. Éischten Informatiounen no hätt de Jugendlechen dem Mann gehollef, säi Rollstull opzelueden. Doropshin hätt de Mann him als Merci e Behälter ginn, an deem eng wäiss Substanz war. De Verdächtegen konnt am Kader vun enger Enquête ermëttelt ginn. Bei him goufen eng Partie Drogen an och Droge-Geschier séchergestallt. De Mann gouf op Uerder vum Parquet festgeholl a koum virun den Untersuchungsriichter.

En Donneschdegowend krut d’Police iwwerdeems eng Kläpperei tëscht e puer Persounen an der Rue Philippe II ander Uewerstad gemellt. E puer Policepatrulle sinn op d’Plaz gefuer, wou d’Beamten dann och dräi Verdächteger gestallt hunn. Bei dëse goufen zwee Kichemesser, eng Eisestaang an eng Staang, ronderëm déi d’Kette vun enger Motosee gewéckelt war, séchergestallt ginn. Éischten Informatiounen no haten déi dräi scho virun der Kläpperei an der Rue Philippe II eng Ausernanersetzung mat engem anere Grupp vu Persounen. Dës wier awer geflücht, éier d’Beamten op d’Plaz komm sinn. Déi dräi Persounen, déi nach op der Plaz waren, goufe festgeholl. Well ee vun hinnen nach mannerjäreg war, goufen déi zoustänneg Autoritéiten informéiert.

Am meeschte gelies
Abroch zu Leideleng
Poschen a Bijouen am Wäert vun e puer honnertdausend Euro geklaut - 5 presuméiert Täter gepëtzt
"Gitt Stammzellespender, rett Liewen"
Grand-Duc schreift sech beim Plooschter-Projet an a gëtt seng Bluttprouf of
Fotoen
9
Schiedlech Software entdeckt
Intern Servicer vum Staat iwwer mobil Geräter aktuell net disponibel
3
Invité vun der Redaktioun (27. Februar) - Serge Allard
Kannerdoktere gesinn ëmmer méi Kanner mat Verhalensopfällegkeeten
Video
Audio
20
De CGDIS mellt
6 Blesséierter bei 5 Accidenter um Donneschdeg den Owend
Weider News
Réckruff
Kichelcher "Nic-Nac" zréckgeruff wéinst méiglecher Presenz vu Metallstécker
CGDIS
6 Blesséierter bei 6 Accidenter um Freideg am Nomëtteg
Transitioun beim Hëtzen
"Gigantesch" Aarbecht awer keng politesch Prioritéit, bedauert Ëmweltorganisatioun
0
Okaju
Nees e Mineur an de Prisong op Schraasseg: Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher besuergt
0
Dir hutt d'Wuert (2. Mäerz)
Online-Bedruchsmaschen
Video
1
Verbesserung oder nach méi Problemer?
Quaie bei der Busgare Luxexpo änneren nees vum 1. Mäerz un
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.