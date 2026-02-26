RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Gidd Stammzelle Spender, rett Liewen"Grand-Duc schreift sech beim Plooschter Projet an a gëtt seng Bluttprouf of

RTL Lëtzebuerg
An engem Video, dat d'Cour Grand-Ducale an de soziale Medien online gesat huet, gesäit ee wéi de Guillaume eng Bluttprouf ofgëtt, fir Stammzellespender ze ginn.
Update: 26.02.2026 21:17
Fir sech beim Plooschterprojet als Stammzellespender ze registéieren, gëtt de Grand-Duc eng Bluttprouf of.
Fir sech beim Plooschter Projet als Stammzellespender ze registréieren, gëtt de Grand-Duc eng Bluttprouf of.
© Maison du Grand-Duc

An engem kuerze Video, deen an de soziale Medie vum groussherzoglechen Haff ze gesinn ass, gesäit een, wéi de Grand-Duc Guillaume sech beim Plooschter Projet aschreift. “Ech ënnerstëtzen de Plooschter Projet a schreiwe mech als Stammzellespender an. Jidderee ka sech mat enger einfacher Bluttanalys registréieren. Mat dësem solidaresche Gest gi mir Mënsche mat Leukemie eng Chance op en neit Liewen”, esou den Opruff vun eisem neie Grand-Duc.

Wat mécht de Plooschter Projet?

De Plooschter Projet mécht reegelméisseg Sensibiliséierungs- a Registréierungsaktioune fir méi Leit iwwer Bluttkriibs opzeklären a si dozou ze beweegen, sech als Stammzellespender ze registréieren”, esou beschreift de Plooschter Projet seng Aufgab. “Säit der Grënnung vum Plooschter Projet 2014 hunn sech iwwer 17‘000 Leit op enger vun eisen Aktiounen als Spender registréiert, dat sinn 79,9% vun allen Spender aus Lëtzebuerg.” An d’Resultat léist sech weisen. Ëmmerhin hunn an deem Zäitraum 120 Leit Stammzelle gespent an esou engem Patient d’Chance op en neit Liewe ginn. Aktuell si fir de Projet eng 60 Benevollen am Asaz.

© Maison du Grand-Duc
© Maison du Grand-Duc
© Maison du Grand-Duc
© Maison du Grand-Duc
© Maison du Grand-Duc

De Grand-Duc gëtt eng Bluttprouf fir de Plooschterprojet of (26.2.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Dag vun de rare Krankheeten

De leschten Dag am Februar, also dëst Joer e Samschdeg den 28., ass den Dag vun de Rare Disease Day. Dësen Dag gouf an d’Liewe geruff, fir d’Ëffentlechkeet fir dës Krankheeten ze sensibiliséieren an och ze weisen, wéi een Impakt dës Krankheeten op d’Liewe vun de Betraffenen hunn. Eng Krankheet gëllt als “rar” wa si manner wéi eng Persoun vun 2.000 betrëfft an aktuell goufe schonn iwwer 6.000 där Krankheeten identifizéiert. Geschat gëtt, datt zu Lëtzebuerg eng 30.000 Leit vun esou enger Krankheet betraff sinn.

Am meeschte gelies
RTL-Informatiounen no
Dr. Philippe Wilmes krut vun HRS gekënnegt, gëtt Nouvelle an der Press gewuer
Video
Parquet freet Verdueblung vun der Strof
Notaire hätt Hierkonft vu Suen net gepréift bei Immobiliekaf
Audio
Nationale Futtball
Swift Hesper muss Maurice Deville ronn 250.000 Euro nobezuelen
Audio
Mobbing am Centre national de l'audiovisuel?
All Form vu Mobbing ass inakzeptabel, betount de Kulturminister
Audio
16
Kee mathuelen!
Presuméiert Koffer-Déif am Raum Waldhaff op der Flucht
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Symbolfoto.
"Wonnerkand" a Groussbritannien gebuer
Fra bréngt Kand mat Gebärmutter vu verstuerwener Spenderin op d'Welt
Video
Domingos Oliveira
Impressiounen aus dem Niwwel an der Uewerstad
Fotoen
An der griichescher Küstestad Galaxidi gëtt mam Mielkrich d'Enn vun der Fueszäit gefeiert.
"Alevromoutzouromata"
Traditionelle Mielkrich un der griichescher Küstestad Galaxidi
Video
0
Diagnos Broschtkriibs
"Ech weise mech, obwuel ech nëmmen eng Broscht hunn, mee ech liewen!"
Video
5
Plooschter Projet
Save a Life - Fir d'Caroline an all déi, déi géint Leukemie kämpfen
Audio
3.000 Kilometer fir de gudden Zweck
Mat engem Twingo duerch d'Wüüst
Video
Fotoen
10
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.