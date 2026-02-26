"Gidd Stammzelle Spender, rett Liewen"Grand-Duc schreift sech beim Plooschter Projet an a gëtt seng Bluttprouf of

An engem kuerze Video, deen an de soziale Medie vum groussherzoglechen Haff ze gesinn ass, gesäit een, wéi de Grand-Duc Guillaume sech beim Plooschter Projet aschreift. “Ech ënnerstëtzen de Plooschter Projet a schreiwe mech als Stammzellespender an. Jidderee ka sech mat enger einfacher Bluttanalys registréieren. Mat dësem solidaresche Gest gi mir Mënsche mat Leukemie eng Chance op en neit Liewen”, esou den Opruff vun eisem neie Grand-Duc.
“De Plooschter Projet mécht reegelméisseg Sensibiliséierungs- a Registréierungsaktioune fir méi Leit iwwer Bluttkriibs opzeklären a si dozou ze beweegen, sech als Stammzellespender ze registréieren”, esou beschreift de Plooschter Projet seng Aufgab. “Säit der Grënnung vum Plooschter Projet 2014 hunn sech iwwer 17‘000 Leit op enger vun eisen Aktiounen als Spender registréiert, dat sinn 79,9% vun allen Spender aus Lëtzebuerg.” An d’Resultat léist sech weisen. Ëmmerhin hunn an deem Zäitraum 120 Leit Stammzelle gespent an esou engem Patient d’Chance op en neit Liewe ginn. Aktuell si fir de Projet eng 60 Benevollen am Asaz.
De leschten Dag am Februar, also dëst Joer e Samschdeg den 28., ass den Dag vun de Rare Disease Day. Dësen Dag gouf an d’Liewe geruff, fir d’Ëffentlechkeet fir dës Krankheeten ze sensibiliséieren an och ze weisen, wéi een Impakt dës Krankheeten op d’Liewe vun de Betraffenen hunn. Eng Krankheet gëllt als “rar” wa si manner wéi eng Persoun vun 2.000 betrëfft an aktuell goufe schonn iwwer 6.000 där Krankheeten identifizéiert. Geschat gëtt, datt zu Lëtzebuerg eng 30.000 Leit vun esou enger Krankheet betraff sinn.