Okaju Nees e Mineur an de Prisong op Schraasseg: Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher besuergt

Den Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher weist sech dann an engem Schreiwes besuergt, dass dës Woch nees e Mineur huet mussen an de Prisong op Schraasseg kommen, well keng Plaz méi an der Unisec zu Dräibuer war.
Update: 27.02.2026 17:16
A senger Qualitéit als externt Kontroll-Organ vum Prisong bedauert en, dass nach ëmmer esou Schrëtt néideg wieren. Dat duerch e strukturelle Manktem un appropriéierte Plaze fir Jonker. Och d’Plazen an de Jugend-Psychiatrien missten onbedéngt dauerhaft gehéicht ginn.

PDF Schreiwes OKAJU

