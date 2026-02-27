Okaju Nees e Mineur an de Prisong op Schraasseg: Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher besuergt
Den Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher weist sech dann an engem Schreiwes besuergt, dass dës Woch nees e Mineur huet mussen an de Prisong op Schraasseg kommen, well keng Plaz méi an der Unisec zu Dräibuer war.
A senger Qualitéit als externt Kontroll-Organ vum Prisong bedauert en, dass nach ëmmer esou Schrëtt néideg wieren. Dat duerch e strukturelle Manktem un appropriéierte Plaze fir Jonker. Och d’Plazen an de Jugend-Psychiatrien missten onbedéngt dauerhaft gehéicht ginn.
