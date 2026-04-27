RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Protocole d'accord zum SportsmuséeMartine Hansen no Avis juridique: "Et si kloer Feeler geschitt"

Céline Eischen
Iwwer de Sportsmusée gouf jo schonn d'lescht Woch diskutéiert, vill Froe stoungen nach op, dofir waren de Finanzminister Gilles Roth, d'Sportsministesch Martine Hansen an déi liberal Bauteministesch Yuriko Backes e Méindeg an der Kommissioun fir den Deputéierten op hir Froen ze äntweren.
Update: 27.04.2026 16:36
© MSP

"De Protocole d'Accord, esou wéi en tëscht dem Sportsministère an dem Promoteur fir de Sportsmusée ënnerschriwwe ginn ass, war falsch an et si kloer Feeler geschitt", dat sot d'Sportsministesch Martine Hansen e Méindeg de Mëtten an der Budgetskontrollkommissioun um Krautmaart. Een Avis juridique, deen de Sportsministère nom deemolege Minister Mischo senger Demissioun an Optrag ginn huet, ass zu dëse Conclusioune komm.

Iwwer de Sportsmusée gouf jo schonn d'lescht Woch diskutéiert, vill Froe stoungen nach op, dofir waren de Finanzminister Gilles Roth, d'Sportsministesch Martine Hansen, allebéid CSV, an déi liberal Bauteministesch Yuriko Backes e Méindeg an der Kommissioun fir den Deputéierten op hir Froen ze äntweren. De Finanzminister Roth huet erkläert, datt hien a seng Beamten net iwwer de Protocole d'accord informéiert gewiescht wieren, an eréischt aus der Press dovunner héieren hätten. Den zoustännege Beamte François Knaff aus dem Sportsministère huet erkläert, datt een net express, mee "aus Onwëssen", net iwwer de Protocole d'accord kommunizéiert hätt. Och no dëser Reunioun bleiwen nach eng Rei Froen ongekläert, zum Beispill déi, firwat op e Mol vun engem Kongresszenter rieds war an net méi vun engem Musée.

Aner Froen an dësem Dossier betreffen d'Roll vu staatlechen Instanzen, ënner anerem dem zoustännege Contrôle financier oder dem Comité d'Acquisition vum Finanzministère.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.