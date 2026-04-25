Basketball-Championnat — Damme vum AB Conter stinn an der Finall

An der Enovos League bei den Dammen spillt den T71 Diddeleng géint den AB Conter.
Um Samschdeg huet Conter den drëtten an decisive Match iwwerraschend mat 70:64 auswäerts géint d'Sparta gewonnen an sech domat den Ticket fir d'Finall geséchert.

D'Gäscht hu vun Ufank u mat kollektivem Spill iwwerzeegt an sech e Virsprong eraus gespillt. Bartreng hat no der Verletzung vun der Profispillerin Adryana Quezada mam Saquita Joyner kuerzfristeg eng nei Profispillerin am Kader. D'Lokalekipp hat och Schwieregkeete säi Rhythmus ze fannen a louch an der Paus 23:38 am Réckstand. Eréischt am véierte Véierel huet d'Jordan King Bartreng mat 14 Punkten noeneen nees zeréck an d'Partie bruecht. Conter huet säi Virsprong allerdéngs bis zur Schlusssireen verdeedegt a konnt jubelen.

Bei de Gäscht hu fënnëf Spillerinnen zweestelleg getraff, d'Stefanie Kulesza koum op 21 Punkten.

D'Häre vun Zolwer steigen an d'Enovos League op

An der Nationale 2 bei den Hären ass eng Entscheedung gefall. Zolwer spillt nächst Saison an der Enovos League, d'Ekipp huet vun enger Néierlag vun Hiefenech profitéiert an séchert sech dräi Spilldeeg viru Schluss eng Opstigsplaz.

