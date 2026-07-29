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Invité vun der Redaktioun (29. Juli)Max Pesch, Buergermeeschter vu Bech

Marc Hoscheid
E Mëttwoch de Moie war d'Gemeng Bech Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 29.07.2026 08:29
De Max Pesch, Buergermeeschter vu Bech, als Invité vun der Redaktioun den 29. Juli 2026.
De Max Pesch, Buergermeeschter vu Bech, als Invité vun der Redaktioun den 29. Juli 2026.
© Samantha Weber

Roueg op Aenhéicht diskutéieren an d'Leit mat abannen. Esou wëll de Max Pesch, Buergermeeschter vu Bech, nees Rou an de Gemengerot kréien, nodeems seng Virgängerin gestierzt gouf, wéi hien am RTL-Interview erkläert huet.

Déi lescht Sëtzunge wieren dann och gutt verlaf a Kompromësser fonnt ginn. Wichteg wier och, um Terrain ze si bei Leit a Veräiner a Projeten och ëmsetzen. D'Zesummegehéiregkeetsgefill tëscht Leit a Lokalpolitik wier nees gestäerkt ginn.

E weidere Sujet: d'Mobilitéit. Do wëll de Becher Buergermeeschter op Verkéiersberouegung, Entschleunegung an d'Ubannung un den ëffentlechen Transport setzen.

Dernieft gouf de soziale Wunnengsbau ugeschwat. Notamment e Projet "Op der Schanz", dee méi kleng gouf, wéi initial geplangt. Dat war viru senger Zäit, mä do wiere vill Mëssverständnesser gewiescht, duerch déi Gerüchter entstane sinn, sou nach de Max Pesch.

E Mëttwoch de Moie war d'Gemeng Bech Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

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