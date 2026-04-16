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Xavier Bettel, Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire © MAE

(de g. à dr.) Luc Decker, consul général, directeur exécutif ; Gilles Roth, ministre des Finances ; S.A.R. le Grand-Duc ; Fernand Lamesch, commandeur de l’ordre de mérite civil et militaire d’Adolphe de Nassau ; Xavier Bettel, Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire ; Nicole Bintner, ambassatrice du Luxembourg à Washington © MAE

(de g. à dr.) Gilles Roth, ministre des Finances ; S.A.R. le Grand-Duc ; Leonard Levie, officier de l’ordre du mérite ; Xavier Bettel, Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire © MAE

(de g. à dr.) S.A.R. le Grand-Duc ; Xavier Bettel, Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire © MAE