Invité vun der Redaktioun (12. Mäerz)Romain Wolff, President vun der CGFP

Carine Lemmer
En Donneschdeg de Moien ass de sougenannte "KI-Dësch" Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 12.03.2026 05:59

En Donneschdeg de Mëtteg gesi sech d’Sozialpartner fir de sougenannte “KI-Dësch”. D’Regierung invitéiert am Tripartite-Format op d’Schlass op Senneng. Enger Etüd vum Statec no, kéinte méi wéi 60.000 Aarbechtsplazen hei am Land wéinst der Kënschtlecher Intelligenz a Gefor sinn.
Een, dee mat um Dësch sëtzt, ass de CGFP-President Romain Wolff. Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun. Jobs an de Verwaltungen an Jobs, déi Lëtzebuerger maachen, riskéiere besonnesch a Gefor ze sinn. Doriwwer schwätze mer mam President vun der Staatsbeamtegewerkschaft. Grad wéi iwwer déi héich Energiepräisser wéinst dem Irankrich an der Fro, wéini d’Regierung misst aktiv ginn a Leit a Betriber hëllefen.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d’Emissioun dono och am Replay ze fannen.

