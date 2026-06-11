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Attack an der StadTäter gräifen Affer un a klauen eng Goldketten

RTL Lëtzebuerg
D'Police huet an deem Kader och elo Ermëttlungen an d'Weeër geleet.
Update: 11.06.2026 12:49
Symbolbild
Symbolbild
©  by Facebook Police Luxembourg

E Samschdeg géint 23h20 Auer owes koum et zu engem Déifstall vun enger Goldketten an der Avenue Monterey an der Stad Lëtzebuerg. Dobäi hunn dräi onbekannt Täter d'Affer op de Buedem gehäit, him eng Goldketten ofgeholl a si kuerz drop geflücht. Am Laf vun den Ermëttlungen konnt ee Mann lokaliséiert ginn, op deen d'Beschreiwung vun engem vun den Täter passt. Kuerz drop konnten zwee weider Verdächteger festgeholl ginn.

Dës goufen op de Police-Büro bruecht, weider Ermëttlunge goufen an d'Weeër geleet.

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