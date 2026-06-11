RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Eng Fra mat IwwerzeegungenZu Peppeng erënnert elo eng Strooss un d'Elisabeth Kox-Risch 

Chris Meisch
D'Elisabeth Kox-Risch gëllt als Galiounsfigur vun der Anti-Atombeweegung zu Lëtzebuerg.
Update: 11.06.2026 12:40
© Chris Meisch

An der Gemeng Réiser erënnert zënter e Mëttwoch eng Strooss un eng Fra, déi zu de bekanntste Perséinlechkeeten zu Lëtzebuerger an der Lutte géint d'Atomkraaft gezielt huet. Genee 100 Joer no hirer Gebuert, ass e Mëttwoch den Owend d'Elisabeth Kox-Risch zu Peppeng geéiert hunn. 

Zu Peppeng erënnert elo eng Strooss un d'Elisabeth Kox-Risch - Rep. Chris Meisch

D'Elisabeth Kox-Risch gëllt als Galiounsfigur vun der Anti-Atombeweegung zu Lëtzebuerg. Et ass duerch hiren Engagement notamment, datt de Bau vun enger Atomzentral zu Rëmerschen  verhënnert konnt ginn. Eng engagéiert Fra, Mamm, Politikerin a Biergerrechtlerin, déi sech schonn deemools net ënner kréie gelooss huet, an dat an enger Zäit, wéi dat nach net evident war, seet ee vun hire Jong, de fréiere grénge Minister Henri Kox.  

"Dat huet eis och ugespornt, sech fir een Zil anzesetzen, an dat huet si iwwer all hir Joren, wou si Biergerinitiativ gegrënnt huet, wéi si probéiert huet de Mouvement grouss ze halen, och zu Cattenom huet si ëmmer gesot Et dierf een net opginn, et muss een ëmmer weiderschaffen, an ëmmer erëm dru gleewe fir eng Ännerung an der Gesellschaft ze bewierken, an dat war dat ganzt grousst Virbild wat ech vun hir zréckbehalen hunn.”  

Mamm vun 11 Kanner a Stëmm vum Widderstand: D'Elisabeth Kox-Risch gëtt geéiert (10.5.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

D'Elisabeth Kox-Risch gouf Presidentin vun der "Biergerinitiativ Museldall", déi 1973 gegrënnt gouf, eng vun den éischten groussen Anti-Atom-Beweegungen zu Lëtzebuerg.  
D'Beweegung huet sech duerno och géint déi franséisch Zentral vu Cattenom engagéiert. D'Elisabeth Kox-Risch huet Manifestatiounen organiséiert, Bierger mobiliséiert a sensibiliséiert, a matgehollef, eng breet gesellschaftlech Oppositioun géint Atomenergie opzebauen, erzielt den LSAP-Politiker an Historiker Sascha Pulli, deen e Buch iwwert d'Geschicht vun déi geplangten Atomzentral zu Rëmerschen geschriwwen huet.  

“Virun allem ass et eng ganz wichteg Persoun gewiescht an där ganzer Beweegung, natierlech huet si mat der Zäit och vill Ënnerstëtzung krut, mee et muss een ëmmer festhalen, dass si déi Fra war, déi di ganz Beweegung initiéiert huet, déi um Ursprong war vun där Beweegung, an dofir hat si effektiv eng ganz wichteg Roll.”  

Als Mamm vun 11 Kanner a Bomi vun 27 Enkelkanner sollten hir politesch Iwwerzeegungen och déi nächst Generatioun prägen. Och deen vun hirer Enkelin Chantal Gary, déi an der leschter Legislatur fir déi Gréng an der Chamber souz.

“A menger Untrëttsried an der Chamber, ware meng Wieder, dass ech inspiréiert si vun enger ganz grousser, staarker an dynamescher Fra. An ech mengen dat ass eppes wat eis ganz  Famill gepräägt huet, einfach dat Engagement vun enger Fra déi weiderhi politesch aktiv war an ëmmer en oppent Häerz fir  jiddereen hat, sech fir den Ëmweltschutz agesat hat, dat ass wierklech eppes wat eis immens gepräägt huet an och esou weider liewen."

Fir de Réiser Éiere-Schäffen Raymond Becker, ass et wichteg u Leit ze erënneren, déi an eiser Gesellschaft eppes beweegt hunn.  

"Eppes beweegt hunn a Richtung Nohaltegkeet, eng besser Zukunft, a Richtung vu méi demokrateschem Mateneen, a Richtung vun engem gudden Zesummeliewen. Ech hunn si kennegeléiert als eng ganz dynamesch Fra, déi wierklech wosst ze iwwerzeegen duerch d'Aart a Weis, wéi si argumentéiert huet. Dat war enorm wichteg."

De Projet vun der Atomzentral zu Rëmerschen gouf ni realiséiert. Fir vill Historiker markéiert dës Zäit och den Ufank vun der moderner Ëmweltbeweegung zu Lëtzebuerg. 
 
Fir datt hir Geschicht och fir zukünfteg Generatiounen zougänglech bleift, kritt d'Stroosseschëld vun der Elisabeth Kox-Risch nach e QR-Code dobäi. Iwwer dee kënnen d’Leit direkt op  zousätzlech Informatiounen iwwert hir Liewen zougräifen.  

Am meeschte gelies
Finanzminister Gilles Roth
“Et ass net gutt, wa mer all Mount 10-12.000 Leit op dem Knuedler stoen hunn”
Video
28
"Versoe vum Staat"
Fall Lyhanna: Wéi ee méigleche Serientäter d'Justiz a Frankräich blaméiert
Video
Zeienopruff
Zu Keel Sue mat geklauter Bankkaart opgehuewen
Fotoen
Mesurë géint Zäitspill, Protest a Beleidegungen
Dat sinn déi nei Reegelen, déi fir d'Futtball-WM 2026 gëllen
7
36 Kilometer héich
Schüler aus dem Lycée Josy Barthel vu Mamer schécken hir Sonde an d'Stratosphär
Video
Fotoen
0
Weider News
Symbolbild
Attack an der Stad
Täter gräifen Affer un a klauen eng Goldketten
Sprengung a Steebroch warscheinlech de Grond
E Mëttwochmëtteg huet de Buedem an der Géigend vu Miersch kuerz gewackelt
Leideleng
Automobilist weist eng falsch Pistoul no Sträit am Verkéier
Fir generell, awer net urgent Ufroen
D'Police huet de Service "Ligne bleue" lancéiert
0
NEXUS Sommet an der Luxexpo
Lëtzebuerg wëll sech weider als Tech-Hub etabléieren
Video
Fotoen
1
Lokal Pompjeeën am Asaz
Zu Klierf huet en Haus gebrannt, dat eidel steet
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.