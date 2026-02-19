RTL TodayRTL Today
Um Mëttwochowend waren nees vill Leit laanscht d'Stroossen an op der Bréck vu Réimech, fir dës al Traditioun matzeerliewen.
Update: 19.02.2026 06:00
Zu Réimech huet op Äschermëttwoch nees de Stréimännche gebrannt
Traditionell gouf de Männchen ugefaangen a vun der Réimecher Bréck an d’Musel gepucht.

Op Äschermëttwoch ass et eriwwer mat der Fuesent. An den Héichbuerge Köln, Mainz an Düsseldorf geet déi geckeg Joreszäit op en Enn. Och zu Lëtzebuerg gëtt et eng speziell Traditioun. Zu Réimech organiséiert déi lokal Musek e Fakelzuch, bei där zum Schluss de sougenannte “Stréimännche” verbrannt gëtt.

E Cortège zitt duerch d’Stroosse vun der Stad bei der Musel. Et gëtt gedanzt, gesongen an de Stréimännche gëtt bis op d’Bréck gedroen. Ënnert den Téin vun der Réimecher Musek gëtt d’Popp ugefaangen a fält no e puer Minutten an d’Musel. Wärend engem Schaltjoer ass et eng weiblech Stréipopp déi de Kapp duerhale muss. 2028 ass dëst nees de Fall.

Zu Réimech gouf de Stéimännche verbrannt (18.02.2026)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

