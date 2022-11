An der Moyenne sinn d'Salairë vu Fraen an Europa nämlech 13 Prozent méi niddreg wéi déi vu Männer.

Der Fraen-Organisatioun vun den europäesche Sozialisten no sollten d'Männer dowéinst méi Aufgaben am Stot a bei der Kannerbetreiung iwwerhuelen, fir dass hir Frae méi Zäit fir hiren Job hätten an esou den Ecart beim Salaire kéinte reduzéieren.