De Komet, deen den Ament relativ no un d'Sonn erukënnt, brauch u sech 50.000 Joer fir se eemol z'ëmkreesen.

Vun Enn Januar bis Ufank Februar ass den C/2022 E3 besonnesch no un eiser Äerd, op enger Distanz vu ronn 160 Millioune Kilometer. Dat ass esou no, dass mir e mam bloussen A gesinn.

Grad well dëse Komet esou laang brauch, fir ronderëm d'Sonn ze kommen, gouf en eréischt viru knapp engem Joer entdeckt, sou den Eric Buttini vum Naturmusée. E war bis dohin einfach net hell genuch.

Liest a lauschtert hei de komplette Radio-Reportage.

Wéini kucken ech am beschten an den Himmel?

Wéi de Chef vum Potsdamer Urania-Planterarium Simon Plate am Interview mat rrb24 matgedeelt huet, kann een u sech net ganz sécher soen, ob de Komet elo iergendwann méi hell wäert sinn, ob seng gréng Stëbswollek nach méi grouss wäert ginn oder ob et um Enn awer manner spektakulär gëtt. Wéi genee sech e Komet entwéckelt, kéint ee bal net viraussoen.

Bis den 31. Januar soll den C/2022 E3 theoretesch seng héchsten Hellegkeet erreechen, sou nach de Simon Plate. Dat confirméiert och den Eric Buttini am RTL-Interview. Am beschte géif een en op enger däischterer Plaz a mat Spektiv gesinn. Viraussetzung ass natierlech, dass d'Meteo matspillt, respektiv den Himmel net ze vill bedeckt ass.

Nach eng kleng Prezisioun

An den Deeg vum 20. bis 22. Januar ass de Komet C/2022 E3 am schéinsten Himmelsberäich ze gesinn. Deen Ament soll en tëscht Grousse Won an dem Polarstär ze gesi sinn. De Virdeel ass och, dass den 21. Januar d'Liicht vum Mount net wäert stéieren, well Neimound ass.

Den 1. Februar soll de Komet dee klengsten Ofstand zu der Äerd hunn. Da flitt en an enger Distanz vu ronn 42 Millioune Kilometer laanscht. Dat ass knapp en Drëttel vun der Distanz vun der Äerd zur Sonn.