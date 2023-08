Dat geet aus den Zuele vum Blëtz-Informatiounsdéngscht vu Siemens ervir.

242.420 Aschléi wieren zejoert registréiert ginn, dat war den niddregste Wäert zanter 1991. Eleng am Juli goufe just eppes iwwer 31.00 Blëtzer gezielt, dat ass just en Drëttel souvill wéi 2021.

Als Ursaach geet ee vum extrem dréchene Summer aus. Am Juli an am August zejoert war et zwar waarm, awer net fiicht, a fir en Donnerwieder brauch et ebe béides.