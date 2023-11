An enger Zäit vu manipuléierte Biller a Fake-News ass d'Wuert "authentesch" 2023 am heefegsten an den USA am Dictionnaire nogesicht ginn.

Wéi den US-Verlag Merriam-Webster e Méindeg mellt, kéint d'Recherche vum Wuert "authentesch" mat den Debatten iwwer Kënschtlech Intelligenz, Identitéit, Prominenter a sozial Medien z'erkläre sinn. Iwwerdeems hätte Perséinlechkeeten, déi vill an de Medie present waren, wéi zum Beispill d'Sängerin Taylor Swift, dëst Joer ëmmer rëm de Besoin betount, authentesch ze sinn, erkläert Merriam-Webster. Souguer de Geschäftsmann Elon Musk huet Entreprisen an Decideuren opgeruff, sech an de sozialen Netzwierker wéi senger Plattform "X" op "authentesch Aart a Weis" auszedrécken. Direkt no "authentesch" gouf d'Wuert "deepfake" am meeschten online am US-Dictionnaire nogesicht. "Deepfake" steet fir Bild-, Audio- a Videoopnamen, bei deenen ee mengt, datt se richteg sinn, déi awer mat kënschtlecher Intelligenz kreéiert goufen. E weidert Wuert, dat dacks nogesicht gouf, war och dat englescht Wuert "coronation". Dat wuel am Kontext vun der Kréinung vum brittesche Kinnek Charles III am Mee.