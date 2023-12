0,8°C ze mëll a bal duebel souvill Ree wéi normal, den November war dee grooste Mount vum Joer.

Temperaturen

Den November 2021 war bal ee Grad ze waarm. 5,2°C ass un sech d’Moyenne déi an der Referenzperiode vun 1991 an 2020 gemooss gi sinn, dëst Joer steet d’Moyen vun den 30 Deeg November bäi 6°C.1985 waren et nëmmen 0,6°C wat bis elo dee keelsten November war an de wäermsten ass 1994 mat 8,4°C registréiert ginn.

Nidderschlag

Ganzer 26 Deeg Ree sinn am November 2023 gezielt ginn, dorënner 23 mat méi wéi 1 mm Reen, an der Reegel sinn dat just 12 Deeg an engem November. Méi wéi 10 mm sinn op 5 Deeg registréiert ginn. Wou bäi et de 16. November mat 18 mm banne 24 Stonnen am meeschte gereent huet. Am ganze war den November och vill ze naass. 72 mm sinn un sech normal, dësen November si par Rapport dozou 195% gefall, am ganzen 141 mm Ree sinn um Findel gemooss ginn. De Rekord vum naassten November jee hier ass 2009 mat 153,1 mm an d’Bicher geschriwwe ginn.

Sonn

Den November war méi gro wéi gewinnt. Vill ze mann huet d’Sonn sech duerch d’Wolleke gedréckt. 51 Stonne Sonn sinn normal, den November 2023 si just 29,4 Stonnen um Pescatore gemooss ginn. Dat sinn nëmmen 58% vum normalen.

Wand

Um Findel ass keen Dag mat Stuermspëtzt gemooss ginn, mat 65 km/h huet de Wand den 13.11. am stäerkste geblosen.

Schnéi

Am November ass et dofir awer den éischte Schnéi vun der Saison ginn. An 2 ganzer Schnéi-Deeg wou et vu fréi bis spéit nëmme geschneit huet, si gezielt ginn. An um 27.11. waren dat 5 cm um Findel. Fraschtdeeg oder Äisdeeg waren dogéint keng am November 2023.

Dës Date baséieren op Zuele vu Kachelmannwetter.

Merci un all d'User, déi Fotoen op meteo@rtl.lu geschéckt hunn.