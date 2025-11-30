Start-up wëll grousse Social-Media-Plattforme Konkurrenz maachen
Een Algorithmus: ee komplizéiert Wuert, dat vereinfacht eng Bezeechnung ass fir d’Informatiounen, déi de Mënsch enger Maschinn gëtt.
Am Beräich vun de Sozialen Netzwierker ginn d’Algorithme benotzt, fir ze entscheeden, wéi ee Contenu dem Benotzer ugewise gëtt. Grouss Medie Gigante wéi Meta oder X wëllen natierlech och hir Suen domadder verdéngen.
An den leschte Jore gesäit een och ëmmer méi KI-generéierte Contenu, a Form vun "Deep Fake"-Videoen. D’Zill hei ass et mat generativer KI Texter, Fotoen a Videoen ze verfälschen a realistesch ausgesinn ze loossen.
D'Kënschtlech Intelligenz ass nach net genuch developpéiert, esou dass et momentan nach méiglech ass erauszefannen, ob ee Video vun engem Mënsch gemaach ass oder net. Et sollt ee seng Approche a Reflexioune par rapport zu de Soziale Medien änneren. Et sollt een éischter probéieren ze verstoen, wat d'Persoun mat sengem Post wëll kommunizéieren.
Wéinst all deenen Argumenter huet de Christos Floros decidéiert, eng Alternativ zu de groussen auslännesche Soziale Medien ze schafen. Mat senger Start-up gouf déi éischt Versioun vun der Plattform Monnett Mëtt Oktober publizéiert. D‘Zil: jidderee ka säin Algorithmus selwer astellen.
D'Méiglechkeet, den Algorithmus selwer kënnen ze forméieren, wier net nëmme fir Privatpersoune wichteg, mee och fir Societéiten. Ambitioune vun der Start-up, déi momentan aus aacht Persoune besteet, si grouss. Konkurrenz fir déi grouss international Firme sinn, dat ass d'Zil, dat si usteieren. Dofir gouf d'Plattform och lancéiert, ier se komplett fäerdeg war.
D'Plattform zielt bis elo ëm déi 10.000 Aschreiwungen, am Januar kënnt eng nri a verbessert Versioun eraus. D'Start-up erhofft sech bis Enn 2026 iwwert 1 Millioun Aschreiwungen ze hunn.