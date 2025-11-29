Dräi Schwëstere si léiwer an éisträicheschem Klouschter wéi am Altersheem
Dräi Schwësteren déi an Éisträich an engem Klouschter liewen, wëllen net méi zréck an d'Altersheem.
Mä vu vir: D'Uerdensfrae Bernadette, Regina a Rita, 82, 86 an 88 Joer, sinn am Dezember 2023 no engem Openthalt am Spidol net méi zréck an d'Augustiner Klouschter Goldenstein komm, mä goufen an en Altersheem bruecht.
Dat war awer näischt fir déi 3 Dammen. Am September dëst Joer stounge se mat all hire Miwwelen nees virum Klouschter an hunn drop bestanen, eragelooss ze ginn.
De "Stift-Leiter" war domat averstanen, ënnert enger Konditioun: déi dräi Schwëstere missten op Social Media verzichten, fir dass dat geeschtlecht spirituellt Liewen nees am Mëttelpunkt steet. Op Instagram hunn déi dräi Dammen iwwer 100.000 Follower a weisen do hiren Alldag am Klouschter.
Si wiere sech elo géint dëse Verbuet. Aus dem Deal mat der Kierch gëtt, wann et hinnen nogeet, näischt.
Am Klouschter gëtt elo fir si alles deementspriechend altersgerecht ugepasst. Ob se dann elo op Instagram bleiwen dierfen, gëtt net gesot. Déi Mass ass also grad an dëser Affär nach net gelies.
Gott sei Dank