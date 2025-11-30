Kleesercherscortège zu Diddeleng
700 Tuten huet de Kleeschen e Sonndeg u brav Kanner verdeelt
Kleesecherscotège zu Diddeleng (30.11.25)
© Christophe Hochard
Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.
Op ville Plazen am Land war de Kleeschen e Sonndeg ënnerwee. Esou zum Beispill zu Diddeleng an an der Stad.
An der Forge du Sud ass den Zinniklos kuerz no 14.30 Auer mat sengen Engelen an Houseker duerch d'Stroosse gezunn. Eng dräivéierel Stonn huet de Cortège gedauert. Ganz vill Leit haten de Wee op Diddeleng mat hirem Nowuess fonnt. Op der Gemengeplaz hu si gedëlleg op de Kleesche gewaart. 25 Veräiner hunn um Cortège deelgeholl. 700 Kleesercherstute goufen un d'Kanner zu Diddeleng verdeelt. De Syndicat d'Initiative ass fir d'Organisatioun zoustänneg.
De Kleeschen op Besuch an der Stad (30.11.25)
© Steve Müller
