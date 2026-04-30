RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Sinn d’USA deemnächst zeréck um Mound?Trump schwätzt vu méiglecher Moundlandung nach a senger Mandatsperiod

RTL mat AFP
Op enger Pressekonferenz zu der Artemis-II-Missioun huet den US-President och e bëssen an d'Zukunft gekuckt.
Update: 30.04.2026 12:01
D'Astronaute Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman a Jeremy Hansen mam Donald Trump am Oval Office.
D'Astronaute Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman a Jeremy Hansen mam Donald Trump am Oval Office.
© BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Den US-President huet an enger Receptioun am Wäissen Haus ugedeit, datt d'USA et eventuell nach e senger Presidence kéinte packen, nees Leit op de Mound ze schéissen.

"Ech mengen, datt mir d'Méiglechkeet dofir hunn. Ech wëll elo net soen, datt mer et definitiv paken, soss gëtt dono erëm gesot: Dir hutt versot". Aktuell wier een dem Plang esouguer viraus an et hätt een d'Autorisatiounen dofir ginn, esou den Donald Trump nach op d'Fro vun engem Journalist.

Den US-President hat eng Pressekonferenz iwwer déi gegléckten Artemis-II-Missioun ginn, bei där och déi véier Astronaute present waren, déi rezent de Mound ëmkreest haten. Dofir waren d'Amerikaner Reid Wiseman, Victor Glover a Christina Koch esou wéi de Kanadier Jeremy Hansen Ufank tëscht dem 1. an 10. Abrëll wärend 9 Deeg, enger Stonn, 32 Minutte a 15 Sekonnen ënnerwee an hunn 1.126.922 Kilometer zeréckgeluecht.

Sinn d’USA deemnächst zeréck um Mound?
Trump schwätzt vu méiglecher Moundlandung nach a senger Mandatsperiod

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.