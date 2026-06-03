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Och Lëtzebuerg mécht matDéi nächst Deeg gëtt zu Cattenom den Eeschtfall geprouft

Lisa Weisgerber
Roy Grotz
En Donneschdeg an e Freideg hëlt Lëtzebuerg deel um Grenziwwergräifenden Exercice: Cattenom 2026.
Update: 03.06.2026 17:55
En Donneschdeg gëtt zu Cattenom den Eeschtfall geprouft
Och Lëtzebuerg an Däitschland huelen um Test vun der Atomzentral deel.

Wat geschitt bei engem techneschen Tëschefall am Atomkraaftwierk zu Cattenom a wéi ass den Flux an Oflaf vun Informatiounen tëscht Frankräich, Däitschland an dem Grand-Duché ze geréieren?

Deen Noutfall-Exercice gëtt en Donneschdeg vun allen implizéierten Acteuren duerchgespillt. Zil ass et, ze kontrolléieren, wéi d'verschidden Urgencen-Pläng oflafen an natierlech wéi d'Populatioun informéiert, geschützt an och guidéiert gëtt.

Parallel mussen natierlech och all d'Inzidenze bannent der Atomzentral wärend dëser Simulatioun kommunizéiert ginn - a genee dës Weeër gi mat verschiddenen Zenarioen en Donneschdeg an e Freideg getest. Déi verschidde Cellulle sinn ënnert anerem zu Metz, mee och zu Senneng etabléiert, wou den Ieweschte Kommissariat fir d'National Sécherheet de Lead huet.

Zu Lëtzebuerg wäerte véier Strukturen aktiv sinn:

  • D’Cellule d’évaluation radiologique (CER), déi sech ëm déi technesch Analys vun der Situatioun këmmert
  • D’Cellule de crise (CC), déi am Centre national de crise zesummekommen an d'Decisioune koordinéieren.
  • D’Cellule communication et information (CCI), déi sech ëm d’Informatioune fir de Publik këmmeren.
  • Een Agent de liaison, deen zu Metz wäert sinn, fir d'Kommunikatioun mat de franséischen Autoritéiten ze vereinfachen.

Den LU-Alert wäert net getest ginn. D’Cellule communication et information wäert zwar Messagë virbereeden, dës ginn awer net un de Grand public eraus geschéckt. Op der Franséischer Säit wäert den FR-Alert awer getest ginn. Et kéint also sinn, dass Léit, déi sech no bei der Grenz ophalen den Test-Message vu franséischer Säit aus kéinte kréien.

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