Nëmmen e puer Schrëtt vum Eiffeltuerm ewech kritt déi amerikanesch Kathedral vu Paräis en neit klanglecht Häerz, wat zum Groussdeel zu Lëtzebuerg entstanen ass a bis Hierscht 2027 soll fäerdeggestallt sinn.
Wa se fäerdeg ass, besteet d’Uergel aus 6.193 Päifen an erreecht eng Héicht vu bis zu 9,50 Meter. Domat wäert se zu de gréissten Instrumenter a Frankräich gehéieren. Méi wéi 30.000 Aarbechtsstonne sinn an hire Bau gefloss. Déi lëtzebuergesch Entreprise Orgues Thomas schafft zesumme mat der däitscher Uergelmanufaktur Orgelbau Klais.
“Et ass eng Aarbecht mat grousser Verantwortung, well ech d’Integritéit vun de Päife respektéiere muss – d’Material, d’Metall-Legéierungen… De ganze Restauratiounsprozess muss esou respektvoll wéi méiglech sinn”, erkläert de Päifebauer Juan Carlos Ángel Gallo.