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Haaptsaach eng GänsDe Merlin ass dat inoffiziellt WM-Maskottche vun de Mexikaner

RTL Lëtzebuerg
D'Gäns Merlin huet de mexikaneschen Trikot un, leeft duerch Mexiko-City an ass op de soziale Medie viral gaangen.
Update: 17.06.2026 16:40
Dat inoffiziellt Maskottche vun der mexikanescher Nationalekipp
Dat inoffiziellt Maskottche vun der mexikanescher Nationalekipp
© DANIEL CARDENAS/Anadolu via AFP

D'Karla Gomez an hire Jong Christian sinn d'Besëtzer vun der Gäns Merlin. Si huelen d'Déier mat op Mexiko-City a loossen et do fräi ronderëm lafen. Dobäi huet de Merlin den Trikot vun der mexikanescher Futtballnationalekipp a kleng Strëmp un.

An der Populatioun ass den Untert esou beléift, datt en entretemps als inoffiziellt Maskottche vun der Nationalekipp gëllt. D'Karla hat virdrun och scho Gänsen, d'Bruna an de Waffle, déi bekannt gi waren, awer laang net sou bekannt wéi de Merlin. Hien hätt "eppes Magesches". Sou wéi de berüümte Magier.

De Merlin ass op de soziale Medien zum Star avancéiert
De Merlin ass op de soziale Medien zum Star avancéiert
© DANIEL CARDENAS/Anadolu via AFP

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