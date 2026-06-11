RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Seegel-Tuer: Les Voiles de l'Espoir (Deel 5 vu 7)Monaco!

Table Ronde
"Les Voiles de l'Espoir" ass déi weltwäit gréisst solidaresch Seegelveranstaltung fir Kanner (8-14 Joer), déi Kriibs haten. Déi 13. Editioun ass vum 6. bis den 13. Juni op der Côte d'Azur.
Update: 11.06.2026 18:35

Seegel-Tuer: Les Voiles de l'Espoir (11.6.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Bei de "Voiles de l'Espoir" ass dëst Joer och eng Ekipp aus dem Grand-Duché mat derbäi: d'Team Table Ronde Lëtzebuerg. D'Table Ronde ass eng Associatioun, déi ënner anerem Projete fir de gudden Zweck mécht an ënnerstëtzt. An engem Tagebuch huelen d'Kanner eis Dag fir Dag mat op hir Aventurë wärend hirem Seegel-Tuer.

De fënneften Deel vun hirem Tagebuch

Monaco!

Wat en Dag… de Moie sinn d’Kanner zu Villefranche u Land bruecht ginn. 

No engem klenge Früstück goung et dunn an enger Policepatrull mam Bus vu Villefranche op Monaco. 

Visitt vum Stadzentrum, de Wiessel vun der Garde an dunn als nächsten Highlight en Tour mam Club automobile de Monaco iwwer de Formel-1-Circuit. Dat ganzt e puer Deeg nom Grand Prix. 

Dunn nach eng Visitt am Aquarium an dann zeréck op d'Booter. D'Booter, déi stounge mëttlerweil am legendäre Yacht Club vu Monaco. D'Entrée an den Hafe war och fir déi Erwuessen, déi den Transfert vun de Booter gemaach hunn, eppes ganz Besonnesches. 

Als Ofschloss vum Dag huet de Yacht Club op eng Feier an en Iessen invitéiert.

En Dag, an dem ee méi erlieft huet wéi soss a sou muncher Vakanz… 

D'Kanner kommen net méi aus dem Staunen eraus. Wat Erliefnisser fir eis kleng Helden. 

Elo geet et sou lues erëm Richtung Heimathafen. Mee nach ass d'Aventure net eriwwer.

Bis muer!

Seegel-Tuer: Les Voiles de l'Espoir (Deel 5 vu 7)
"Les Voiles de l'Espoir" ass déi weltwäit gréisst solidaresch Seegelveranstaltung fir Kanner (8-14 Joer), déi Kriibs haten.

Liest dozou och:

Seegel-Tuer: Les Voiles de l'Espoir (Deel 4 vu 7)
"Zäit fir déi nächsten Theme-Soirée: la Magie des Voiles"
Seegel-Tuer: Les Voiles de l'Espoir (Deel 3 vu 7)
"Eng Party wéi fir d’Superstaren"
Seegel-Tuer: Les Voiles de l'Espoir (Deel 2 vu 7)
"Mir sinn ënnerwee!"
Seegel-Tuer: Les Voiles de l'Espoir (Deel 1 vu 7)
Den éischten Dag ass ëmmer e bësse speziell

Am meeschte gelies
Iwwer Kierfechtmauer "geflunn"
Bagger mécht sech selbstänneg an zerstéiert Griewer zu Gilsdref
Video
Fotoen
Sprengung a Steebroch warscheinlech de Grond
E Mëttwochmëtteg huet de Buedem an der Géigend vu Miersch kuerz gewackelt
Geriicht confirméiert
Patrick Bruel offiziell wéinst Vergewaltegung inculpéiert
Invité vun der Redaktioun (11. Juni) - Dr. Monique Reiff
Nei ambulant Strukturen: Spidolsdoktere stelle sech vill Froen
Video
Audio
16
Alpha-Gal-Syndrom
Scho gewosst? En Zeckebëss kann eng Allergie op rout Fleesch ausléisen
Video
13
Weider News
Kleng Sprooch, grousse Schrëtt
iPhone-Utilisateure kréie Lëtzebuergesche Keyboard
0
Summer an der Festung
D'Frënn vun der Festungsgeschicht weisen de Stater "Underground"
Video
Fotoen
4
36 Kilometer héich
Schüler aus dem Lycée Josy Barthel vu Mamer schécken hir Sonde an d'Stratosphär
Video
Fotoen
0
Den Albino-Büffel "Donald Trump" den 29. Mee am Nationalzoo vum Bangladesch.
Virum Schluechte gerett
Albino-Büffel mat Spëtznumm "Donald Trump" lieft elo am "Luxus" an Zoo am Bangladesch
Video
Seegel-Tuer: Les Voiles de l'Espoir (Deel 4 vu 7)
"Zäit fir déi nächsten Theme-Soirée: la Magie des Voiles"
Video
Fotoen
Serie Nuetsschicht
E Bléck hannert d'Kulisse vum Mold-Plant-Wierk vu Goodyear
Video
Fotoen
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.