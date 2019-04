Mam Member vun der Lëtzebuerger Associatioun vun den Hemophilen schwätze mer iwwer seng Kränkt, déi och nach als 'Bluter'-Krankheet bekannt ass.

Et si bal nëmme Männer dovunner betraff a mëttlerweil ass d'Hemophilie duerch modern Präparater gutt an de Grëff ze kréien. Fréier huet déi Saach nach anescht ausgesinn, dunn haten déi Betraffen keng héich Liewenserwaardung an hu nach dobäi gesondheetlech Problemer duerch d'Medikamenter kritt.

Donieft gitt Der alles iwwer d'Associatioun vun den Hemophilen hei am Land gewuer an iwwert hir Projeten am Ausland, am Myanmar an am Laos, eng global Initiativ déi vun der Weltgesondheetsorganisatioun ënnerstëtzt gëtt.



