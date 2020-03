An der Emissioun am Gespréich um Freideg iwwer Sport tëscht 12 an 13 Auer ass d'Presidentin vun der Lasep d'Invité beim Franky Hippert.

D’Nicole Kuhn-Di Centa ass Invitée beim Franky Hippert an der Emissioun am Gespréich um Freideg iwwer Sport. Mat der neier Presidentin vun der Lasep, schwätze mer tëscht 12 an 13 Auer iwwert d’Wichtegkeet vun der Beweegung a vum Sport bei de Kanner.

Wat sinn d’Erausfuerderungen vun der Ligue des Associations Sportives de l’Enseignement Primaire, a wat muss sech a Zukunft am Beräich vun der Beweegung bei de Kanner onbedéngt hei zu Lëtzebuerg veränneren respektiv verbesseren?

