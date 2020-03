En Interview mam President vun de Privatwënzer.

An der Mëttesstonn gi mer alles iwwert d'Aarbecht an de Lëtzebuerger Wéngerten gewuer. Viru 40 Joer huet den Här Schumacher als Wënzer ugefaangen a vun deemools bis haut huet sech nawell vill geännert. Vum Schneide vun de Riewen, iwwer d'Sprëtzen bis hin zum Ëmgank mat den Drauwen.

Wéi vill Zäit muss een am Joer investéieren, wat sinn d'Suergen vun de Privatwënzer a wéi gi si mam Klimawandel ëm? Den Expert verréit eis ausserdeem wourunner mer e gudde Wäin erkennen.





D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.