Den Autogenen Training huet eng Geschicht. An déi feiert dëst Joer hiren 100ten Anniversaire.

De Berliner Psychiater Heinrich Schulz huet an den 20er Joren aus der Hypnose eng Entspaanungsform erausgeschafft, an e konnt net wëssen dass 90 Joer méi spéit den Autogenen Training eng vun de bekanntsten Entspaanungsmethoden ass.

An senger Aarbecht als Hypnosedokter huet e gemierkt dass deen déiwen Entspaanunszoustand eleng aus der Virstellungskraaft ervirgoe kann. Haut schwätze mer iwwert den Autogenen Training, mat der Marie-Anne Lux

