An eiser Emissioun am Gespréich um Freideg iwwer Sport huet de Franky Hippert dës Woch d’Norma Zambon tëscht 12 an 13 Auer bei sech am Studio.

Mat der Presidentin vun der Lëtzebuerger Volleyballfederatioun schwätze mer iwwert den internationalen Tournoi, deen an der Chrëschtvakanz nees an der Coque ass, iwwert d'Erausfuerderungen vun der FLVB an natierlech och iwwert de Lëtzebuerger Nationalspiller Kamil Rychlicki, dee mam europäeschen Champions-League-Gewënner Civitanova de leschte Sonndeg Klub-Weltmeeschter a Brasilien gouf. LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren. D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.