Eisen Invité vun der Redaktioun e Freideg ass den Deputéierte vun der Demokratescher Partei Max Hahn.

Privat-a Beruffsliewe besser ënnert een Hutt kréien, flexibel Aarbechtszäiten, e Recht op Deelzäitaarbecht. Den Aarmutsrisiko bei elengerzéienden Eltere bekämpfen a seng Ënnerschrëft, fir datt de Mouvement Volt zu Lëtzebuerg mat an d’Europawale ka goen.

Ënnert anerem doriwwer schwätze mer mam President vun der Familljekommissioun vun der Chamber. Den DP-Deputéierten Max Hahn ass onsen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg