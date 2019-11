En Donneschdeg de Moien ass de Minister vun der Sécurité sociale eisen Invité vun der Redaktioun.

Laang ass iwwert en diskutéiert ginn, an den nächsten 3 Joer soll den Tiers payant vun der neier Generatioun Realitéit ginn. Dat ass eng vun den Decisioune vun der Quadripartite e Mëttwoch zu Munneref.

Ass dat ze maachen? Wéi hunn déi aner Acteuren um Dësch dat gesinn? De Gesondheetsdësch an déi gutt finanziell Situatioun vun der Assurance maladie-maternité si weider Sujeten den Donneschdeg de Moie géint 10 op 8. Invité ass dann de Minister vun der Sécurité sociale, de Romain Schneider.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.