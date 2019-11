En Dënschdeg de Moien ass den LSAP-Deputéierten Yves Cruchten eisen Invité vun der Redaktioun.

"Ëmweltschutz a Verbesserung vum Alldag vun de Leit" - dat ass d'Iwwerschrëft vum Budgetsprojet fir 2020, deen am Moment an der Chamber diskutéiert gëtt. Den LSAP Deputéierten Yves Cruchten schreift de Rapport. Mat him schwätze mer iwwert d'Akzenter, déi hie wëll setzen. Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun kuerz no 8 Auer.

