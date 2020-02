En Dënschdeg de Moien ass de President vun der Stater LSAP eisen Invité vun der Redaktioun.

Zanter Enn vum leschte Mount ass en Gemengerot an der Stad: de Gabriel Boisante vun der LSAP. De Geschäftsmann a President vun der Stater Sektioun vun der LSAP ass den Invité vun der Redaktioun. Mat him schwätze mer iwwert seng nei Aufgab am Gemengerot a wéi hie wëll der LSAP rëm eng méi grouss Roll an der Stad verschafen.

