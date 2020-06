E Freideg de Moien ass d'Presidentin vun der Vëlosinitiative eis Invitée vun der Redaktioun.

Paräis, Bréissel, Berlin: Vill europäesch Stied hunn d’Coronakrise an de Lockdown genotzt, fir de Vëlo ze promouvéieren an d’Infrastrukturen auszebauen. Feelt dofir hei am Land de politesche Wëllen? Oder feelt et de Lëtzebuerger un enger Vëlo-Kultur?

Froen, déi mer der Presidentin vun der Lëtzebuerger Vëlosinitiative stellen. D’Monique Goldschmit ass eis Invité vun der Redaktioun.

