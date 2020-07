En Donneschdeg de Moien ass de Meris Sehovic eisen Invité vun der Redaktioun.

Am drëtten Ulaf soll et klappen. No zwee annuléierte Kongresser stellt sech de Meris Sehovic den Donneschdeg den Owend dem Vott vun der grénger Basis, fir un der Säit vum Djuna Bernard d'Parteipresidence ze iwwerhuelen.

Wéi schwéier ass et, a Covid-Zäite gréng Politik ze maachen? Wou wëll de jonke Politiker konkret Accente setzen, elo wou seng Partei an de Sondagë par Rapport zu de Koalitiounspartner Plomme léisst? Wéi seng Partei strategesch opstellen?

Doriwwer schwätze mer den Donneschdeg de Moie géint 10 op 8 mam Meris Sehovic. Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun.

