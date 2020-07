En Dënschdeg de Moien ass de President vun der Spidolsfederatioun eisen Invité vun der Redaktioun.

Zanter 2 Woche sinn d'Zuele vun den Neiinfektiounen nees zolidd um klammen an och d'Hospitalisatioune ginn deementspriechend an d'Luucht. Wéi kënnen d'Spideeler eng zweet Well antizipéieren a wéi kënne si gläichzäiteg den normale Betrib assuréieren? Wéi gesäit et aus mam Personal? A wéi eng Strategie kënnt an den Asaz? Dat froe mer de Moien den Paul Junck.

De President vun der Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois ass eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.