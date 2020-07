En Donneschdeg de Moie war de Chamberpresident eisen Invité vun der Redaktioun.

Et war am Fong alles anescht – et huet mussen ëmgeduecht an d’Chamber nei opgestallt ginn.

Mäin Zil war et, dass d’Parlament voll a ganz sollt operationell bleiwen. Mer ware seele sou gefuerdert, wéi an de leschte Méint. Dat sot de Chamberpresident en Donneschdeg de Moien zu der parlamentarescher Aarbecht wärend der Corona-Kris.

De Fernand Etgen war eisen Invité vun der Redaktioun.

U sech ass fir d’Chamber dëse Summer och keng Vakanz virgesinn. Wann d’Regierung nees misst d’Covid-Texter adaptéieren, wier en zu all Ament prett. Et wier ee voll reaktiounsfäeg, sou den éischte Bierger vum Land.

Hie wier de President vun allen Deputéierten, sot den Fernand Etgen op d’Fro no enger Reaktioun op d’Kritik vun der CSV, dass Si géifen benodeelegt ginn, well systematesch question urgenten net géifen unerkannt ginn.

Et wier méi einfach de Mann ze trëppelen, wéi mat Argumenter ze punkten, sot hien zu der perséinlecher Attack vum CSV-President Fränk Engel, deen vun enger Entwierdegung vum Presidentestull an der Chamber geschwat huet. Hie wéilt dat net weider kommentéieren, mä et hätt sech bis haut nach kee bei him entschëllegt, sou de Chamberpresident.

Invité vun der Redaktioun: Fernand Etgen

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.