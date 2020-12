E Freideg de Moie war de Wirtschaftsminister eisen Invité vun der Redaktioun.

Et ass "evident", datt wann d’Regierung ee méi haarde Lockdown op den Dësch leet, déi Plaze viséiert sinn "wou vill Leit zesummekommen". An d’Kontakter sinn eben am Beräich vum Horesca a se sinn och vill am Beräich vum Commerce, sou de Wirtschaftsminister Franz Fayot. Hie sot „et gouf jo vill Diskussiounen iwwert déi "verkafsoppe Sonndeger, iwwer Black Friday a Compagnie an iwwert d’Grandes Surfacen". Et misst ee keen „Hellseher“ sinn, fir ze wëssen, wéi eng Secteuren géingen zougemaach ginn, wann da weider Mesuren decidéiert ginn. De Regierungsrot ass e Freideg de Moie beieneen an onsen Informatiounen no lafen zanter Deeg Diskussioune fir d’Chrëschtvakanz ze verlängeren oder op ee generellen Homeschooling no der Vakanz ëmzeklammen, mä awer och fir weider Deeler vun der Ekonomie zouzemaachen.

Mat Annoncë vun der Regierung ass dëse Freideg éischter net ze rechnen, mä éischter Ufanks nächster Woch. D’Gesondheetsministesch Paulette Lenert sot en Donneschdeg am Kloertext op der Tëlee, et misst een den Trend nach vun dëser ganzer Woch ofwaarden, ier tranchéiert gëtt. De Franz Fayot sot e Freideg de Moien et géing kee "moment de vérité" ginn, mä et wier een effektiv "op der Kipp". Et géif weider drëms goen, de Spagat ze packen tëscht der sanitärer Kris an dem Agrëff an d'Wirtschaft an d'Fräiheeten. Alles wier méiglech fir z'erreechen, "datt mer d'Situatioun gutt an de Grëff kréien fir Uganks d'nächst Joer". Et hätt een allerdéngs vill vum éischte Lockdown am Fréijoer geléiert, sou de Minister. Vill Betriber hätt sech "exzellent" organiséiert an et géing alles gemaach ginn, datt kee sech ustécht. Dat wier zwar och am Horesca de Fall, mä d’Verhale vun de Leit wier an de Restauranten a Caféen einfach méi riskant, wéi wann een zum Beispill an der Industrie géing op enger Produktiounslinn stoen.

De Franz Fayot huet verséchert, datt d’Regierung den Entreprisen weider wäert hëllefen. De Wirtschaftsminister huet op déi nei a verlängert Hëllefsmesüre vun der Regierung verwisen, déi d’Chamber en Donneschdeg guttgeheescht huet. Donieft hätt de Chômage partiel enorm gehollef. Op d’Ausso, datt ënnert dem Stréch net all d’Pertë kenne kompenséiert ginn, huet de Franz Fayot esou reagéiert: "Mir hunn am internationale Verglach deen ambitiéiste (…) Pak, fir Betriber ze hëllefen". Et wier evident, datt een elo net géing ophalen mat deenen Hëllefen. De Minister sot, hie wier och "absolut optimistesch" fir d’Zukunft vun der Lëtzebuerger Ekonomie. Hien huet sech op eng Analys vum Statec baséiert an och op déi grouss Zuel vun Demanden fir Hëllef fir Innovatioun, déi Betriber gemaach hätten. Trotzdeem huet de Minister zouginn, wier et aktuell extrem schwéier Previsiounen ze maachen.

Radio - Invité vun der Redaktioun: Franz Fayot

