Haalt Iech prett, fir och kënnen digital ze funktionéieren, ënnert anerem dee Message geet en Donneschdeg via Newsletter vum Educatiounsministère un all d'Enseignanten am Land eraus. Wéi eis den héije Beamte Lex Folscheid sot, wier et, wéi schonn virun der Allerhellegevakanz och, den Appell un den Terrain, fir ze kucken, datt d'Teamsgruppe funktionéieren an een de Schüler a Schülerinnen Material soll mat ginn, fir ze üben.

Dat heescht net, datt eng Verlängerung vun der Chrëschtvakanz an allgemengen Homeschooling decidéiert ass. Et wéisst een an dësen Zäiten einfach net, wou een drun ass, an et misst ee sech einfach op alles preparéieren. Och datt d'Decisioune kéinten an der Vakanz vun der Regierung geholl ginn, déi nei national Mesuren an der Schoul mat sech bréngen. Eisen Informatiounen no krute verschidden Eltere scho matgedeelt, datt d'Kanner hir Bicher an Hefter vun den Haaptfächer sollte fir d'Vakanz mat heem huelen.

Dem Lex Folscheid no géif de Ministère de Kanner och roden, fir notamment Bicher matzehuelen, fir eng Beschäftegung doheem ze hunn, an enger Vakanz an där et manner extern Aktivitéiten a manner Treffe mat Frënn wäert ginn. Den Educatiounsministère selwer géif och kucken, fir verschidden Toolen nach zur Verfügung ze stellen.

E Freideg de Moien ass de Regierungsrot beieneen, fir nach emol de Point ze maachen. D'Fermeture vun der Schoul wier ëmmer nëmmen een Element vun engem Gesamkonzept, heescht et nach vum Aldringer. Wéi een héiert, wier awer op mannst an der Diskussioun, Schoulen an Eenzelhandel bis de 15. Januar zouzemaachen.