Et wéilt ee sech mat där Decisioun awer Zäit loossen, well ee géif gesinn, datt sech dobaussen eppes géif änneren, esou d'Gesondheetsministesch weider.

E richtege Lockdown gëtt vun Dag zu Dag méi probabel, dat sot en Donneschdeg den Owend d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert am Kloertext op der RTL Télé Lëtzebuerg. Den Ament géif een awer och gesinn, datt eppes ännert, dofir wéilt ee sech nach puer Deeg Zäit loossen. Et géif op d'Tendenz ukommen. Dowéinst wéilt een d'Entwécklung vun dëser ganzer Woch ofwaarden.

Et géif een nämlech gesinn, datt sech d'Verhalen ännert. E Freideg ass also kaum mat enger Decisioun scho vum Regierungsrot ze rechnen. En Donneschdeg hate mer Iech jo scho gemellt, datt och den Educatiounsminister Claude Meisch eng Verlängerung vun der Chrëschtvakanz net méi ausschléisst. Et ass och eng Newsletter un d'Enseignante rausgaangen, fir ze kontrolléieren, ob all digital Outilen operationell sinn, sollt een no de Feierdeeg an e méi generaliséierten Homeschooling mussen iwwergoen. Donieft war et den Appell fir de Schüler a Schülerinnen, Material mat ze ginn, fir ze üben.

E Freideg de Moien ass de Regierungsrot beieneen. De Premier Xavier Bettel dierft deen aus der Auto-Quarantän eraus suivéieren. Et sief dann, säin negatiivt Testresultat ass schonn do.

Eisen Informatiounen no steet den Ament eng Fermeture vun der Schoul bis den hallwe Januar a parallel e Lockdown vu weidere Wirtschaftsaktivitéiten am Raum. Dem héije Beamten aus dem Educatiounsministère Lex Folscheid no wier net viru Chrëschtdag mat weidere Restriktiounen ze rechnen, wéi en eis am RTL-Interview.