Am Mëttelpunkt vun der Emissioun "Kloertext" stoung en Donneschdeg de Corona-Vaccin, d'Mesuren, de Lockdown an och d'Schwaachstelle vum Gesondheetssystem.

De 6. Januar soll d'Pharmaentreprise Moderna an Europa d'Zouloossung fir hire Corona-Impfstoff kréien. Dat wier deen Ament deen Zweeten, dee gréng Luucht kréich.

Am Kampf géint de Covid-19 ass de Vaccin eng wichteg Waff. Bis se gräift, dauert et awer nach. Politesch gëtt gär vun "där leschter Ligne droite" geschwat, ma d'Personal aus dem Gesondheetssecteur ass elo um Enn.

D'Infirmièren an d'Infirmiere sinn immens midd, seet den Dokter Michel Clees. De Gynekolog ass President vun der Ethikkommissoun am Centre hospitalier Emile Mayrisch.

"Si sinn ausgepowert. Et musse Leit aus der Retraite zeréckgeruff ginn, fir hinnen ze hëllefen. Si verbréngen ëmmer nach 50 Prozent vun hirer Zäit um Computer, fir Saachen z'encodéieren an deen onmëttelbare Kontakt zum Patient dierfe se erëm net méi esou hunn, wéi dat (fannen ech) sollt sinn. Dat dréit och zu enger grousser Middegkeet bäi. Ech gesinn dat zur Zäit net gutt, ech fanne si si vill um Enn."

D'Anne-Marie Hanff ass d'Presidentin vun der ANIL, der Associatioun vun den Infirmieren an Infirmièren. Hir fält op, datt beim Personal aus dem Gesondheetssecteur ufänkt, sech eng gewësse Verzweiwlung breet ze maachen.

"D'Personal, dat huet elo ëmmer gehofft, dass et no de Restriktiounen eng spierbar Erliichterung gëtt. Dat huet ëmmer gemaach, datt ee gehofft huet, et wier geschwë méi roueg. Elo muss ee soen, datt zum Deel schonn e bësse Verzweiwlung um Terrain ass an och Angscht virun deem, wat duerch déi ganz Feierdeeg nach kënnt. Mir zielen elo wierklech op d'Gesellschaft an dass déi Reegelen net ausgereizt ginn."

Ee vun de Schlësselfacteuren an dëser Pandemie ass eist Behuelen, seet den Infektiolog Dokter Gerard Schockmel, och mat Bléck op Asien.

"Déi asiatesch Staaten huet dee Virus direkt u Sars 1 erënnert, 2002/2003. E ganz déidleche Virus a si hunn entspriechend drastesch Mesurë vun Ufank u geholl. Souwisou och vun der Mentalitéit hier, an der asiatescher Mentalitéit ass et de Kollektiv, dee priméiert, virum Individuum. Mir sinn natierlech extrem individualistesch Gesellschaften. D'Reaktioun an Europa war eng ganz aner um Ufank vum Joer. Mir hu gesot, et ass eng Gripp ronderëm déi bësse vill Ophiewes gemaach gëtt, mä méi wéi eng Gripp ass et net."

D'Erfarung aus deene leschte Méint huet eis eppes anescht gewisen. Politesch gouf schonn dacks vun der leschter Ligne droite geschwat. D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet gewarnt, datt dat eng ganz schwéier ka ginn.

"Eng dernière ligne droite dat ass fir mech Synonym vun enger ganz haarder Streck, déi nach bleift. Déi lescht ligne droite an enger Course ass normalerweis déi schwéierst an et ass u sech dee Message, deen ech wëll erausginn. Dass et wierklech nach eng Kéier gëllt, op d'Zänn ze bäissen."

D'Paulette Lenert sot am Kloertext och, datt e richtege Lockdown ëmmer méi probabel gëtt. Allerdéngs géif een och gesinn, datt d'Verhale vun de Leit ännert, dofir wéilt ee bis Enn der Woch ofwaarden.

Eis Invitéë waren:

Paulette Lenert

Gesondheetsministesch

Dr Gérard Schockmel

Infektiolog Hôpitaux Robert Schuman

Direkter – Coordinateur Laboratoires Cliniques

Anne-Marie Hanff

Infirmière

Presidentin vun der Anil

Dr Michel Clees

Gynekolog

President vun der Ethikkommissioun vum Chem

